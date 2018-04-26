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Около 20 тыс. госслужащих пройдут подготовку для работы с волонтерами до конца года
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Около 20 тыс. госслужащих пройдут подготовку для работы с волонтерами до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России» сообщила руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в РФ 2018 г., директор ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» Ксения Разуваева.
«Мы планируем до конца года обучить до 20 тыс. государственных служащих практикам работы с волонтерами. Вообще (расскажем, — прим. Агентства «Москва»), кто такие волонтеры, какое должно быть правильное восприятие волонтерского труда, как работать с волонтерами, какие есть на сегодняшний день технологии и так далее», — сообщила К. Разуваева.
При этом она отметила, что образовательная программа также подготовлена для руководителей волонтерских центров.
«Помимо этого Ассоциация волонтерских центров проведет в этом году целую серию курсов для руководителей волонтерских центров», — резюмировала К. Разуваева.
В России 2018 г. объявлен годом добровольца и волонтера.
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