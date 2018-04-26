Как боролись с похмельем русские цари

О том, что представляет собой похмельный синдром, знают многие. Сильная головная боль, ужасная сухость во рту и прочие неприятные симптомы напоминают утром о бурно проведенном вечере. Обычно в этом случае предпочитают отлежаться, потратив целый день на выздоровление. А что делать, если ты — глава огромной державы — и государственные дела требуют срочного внимания? Русские правители на случай похмелья имели свои рецепты, которые помогали быстро встать на ноги.

«Покушать похмелья»

«Веселие Руси есть пити» — авторство этого выражения часто приписывают святому равноапостольному князю Владимиру, крестившему Русь. На самом деле это миф, не имеющий к реальности никакого отношения. Тем не менее князь был большим любителем закатить пир со своей дружиной. Естественно, без горячительных напитков пиршества не обходились.

Лучшим средством максимально быстро прийти в норму после обильных возлияний у древних русичей была баня. Благодаря высокой температуре начинается активное потоотделение, при этом открываются поры и происходит вывод вредных отходов из организма. Кроме того, баня ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение. Владимир и его дружинники хорошо знали, что тщательное распаривание, а затем окунание в холодную воду мгновенно возвращает организм к жизни.

На хорошем счету у русских правителей была и специальная похлебка, которая так и называлась — похмелье. Жирная и острая, на бараньем бульоне, она изобиловала большим количеством нарезанных соленых огурцов. Вот только в отличие от бани, облегчение после нее наступает не так быстро.

Об этом, кстати, говорят исторические хроники. Так, в 1445 году войска великого князя Василия II под Суздалем встретились с силами Казанского ханства. Как готовились дать сражение татары неизвестно, зато русский князь и его приближенные пировали всю ночь. Утром они «покушали похмелья», но, увы, сделали это слишком поздно. Если бы битва состоялась на час-два позже, средство бы полностью подействовало. Однако казанцы напали раньше и застали Василия врасплох. В итоге ему пришлось выплатить огромный выкуп — 200 тысяч рублей. Вполне возможно, что это было самое дорогое похмелье в мировой истории.

Пчелиный метод

В XVI веке, во времена Ивана Грозного , стали придумыватьт гораздо более изощренные способы опохмелиться. В это время при царском дворе появляется немало лекарей, которые изобретают всевозможные «чудодейственные» рецепты, которые включают такие ингредиенты, как порошок из клопов-малинников, легушачья слизь и прочие малоприятные вещи.

Но особенно эффективным при дворе Ивана Грозного и других правителей XVI-XVII веков был признан так называемый пчелиный метод. Сначала насекомое должно было ужалить страдавшего похмельем, затем он выпивал стопку. Считалось, что организм испытывал некое подобие анафилактического шока и мигом приходил в себя.

Императорское похмелье

Не менее изощренно опохмелялся Петр I. Русский император, как известно, немало времени проводил в Немецкой слободе на востоке Москвы . Там он встретил свою первую любовь — Анну Монс , там же и предавался безудержному веселью, которое для него устраивали иноземцы. Непременным атрибутом этих посещений были застолья с алкогольными напитками.

Спасал царя от утреннего недомогания особый напиток — рассол, рецепт которого его ближайший приближенный Александр Меньшиков, по легенде, получил от одной знахарки, семья которой из поколения в поколение лечила русских правителей. В напитке в обильном количестве содержалась молочная кислота, калий и натрий, которые все вместе оказывали быстрое воздействие на страдающий от похмелья организм.

Говорят, что Петр настолько высоко ценил этот рассол, что приказал снабдить им обозы с провиантом для армии, которая воевала со шведами в Северной войне. В обозы необходимо было включать несколько бочек с напитком. При этом помимо нейтрализации похмелья рассол обладал способностью восстанавливать солевой баланс организма после физических нагрузок. Возможно, что Полтава и другие замечательные победы русской армии того времени были достигнуты в том числе благодаря этому рассолу.

Кроме того, Петр избавлялся от похмелья узваром. От компота этот напиток отличался особым методом варки и настойки. В похмельный узвар добавляли шиповник и травы, а также мед и зверобой.

Однако самым забавным способом Петра восстановить форму после бурного пиршества было ношение валенок. Дело в том, что овечья шерсть расширяла сосуды и восстанавливала кровообращение в организме. Кстати говоря, в народе считалось, что валенки, надетые на голые ноги после бани, помогают также сохранить мужскую силу.

Кровь, квас и мята

В дальнейшем по мере европеизации России все эти способы были вытеснены «прогрессивными» тенденциями. Так, во времена Екатерины Великой при дворе в качестве противопохмельного средства практиковалось кровопускание. Несчастному могли выпустить пару небольших чашечек крови.

Позже от столь варварского метода отказались. В XIX веке русские правители начинают применять вполне обычные для нашего понимания приемы. Среди них овсяной отвар, а также натуральный квас. К тому же при дворах монарших особ активно использовалась настойка мяты и хмеля, смешанных в разных пропорциях и залитых кипятком.

Хмель и мята — природные транквилизаторы, которые уменьшали психические проявления похмелья. После этого голова прояснялась и царь-батюшка мог вновь приступать к государственным делам.

Способы избавления от похмелья, к которым прибегали в то время русские императоры, не были чем-то особенным: подобные рецепты были хорошо известны и в простом народе.