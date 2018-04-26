Ещё
Школьникам рассказали о секретах успешного бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

Школьникам рассказали о секретах успешного бизнеса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Эксперты и предприниматели на Всероссийском открытом уроке Минобрнауки и портала «Проектория» рассказали школьникам о том, как превратить идею в деньги, какими качествами должен обладать предприниматель, и с чего начать построение бизнеса.
Как сообщает ТАСС, урок начался в 10.00 мск в Центре прототипирования «Кинетика» на базе научно исследовательского технологического университета «МИСиС» и транслировался в социальных сетях. Модератором урока стал промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков.
Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов отметил, что все существующие бизнес-империи начинались с простой идеи.
«Большая ошибка — ждать большую идею и ничего не делать. Если вам не нравится, например, как в больнице или банке предоставили сервис, берите и делайте свой», — отметил он.
При этом по его словам, залог успеха заключается в быстрых и уверенных действиях.
«Бессмысленно годами рассуждать о том, какой нужен продукт. Пока ты будешь думать — неделю, месяц или год — это сделает за тебя кто-то другой. Если сегодня у тебя появилась идея — завтра начинай ее воплощать в жизнь», — добавил Варламов.
Отвечая на вопрос школьников о том, какими качествами должен обладать успешный бизнесмен, генеральный директор и основатель Rusbase и Spinon Мария Подлеснова отметила, что важно иметь «харизму и не бояться рисковать». Также предприниматель должен сформировать команду единомышленников и уметь руководить штатом людей, «начиная со скучных специальностей, связанных с ведением документооборота компании, заканчивая непосредственно теми, кто создает продукт».
Говоря о том, в какой сфере лучше открывать дело, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, отметил, что выбирать лучше отрасли и направления, которые будут востребованы спустя годы.
«Что мы делаем каждый день? Едим вкусную еду и чистим зубы, поэтому один из беспроигрышных вариантов — производство зубных щеток или своя маленькая кондитерская с ароматными булочками. Или другой пример: бесполезно пытаться создать двигатель внутреннего сгорания, потому что будущее за электродвигателями», — считает Песков
В завершение онлайн-урока, в котором приняли участие 20 тыс. школ со всей России, ученикам предложили указать навыки и качества, которыми по их мнению должен обладать успешный предприниматель. Больше всего — 23,5% учащихся — согласились с экспертами и проголосовали за наличие оригинальной идеи. Более 16% школьников считают, что необходимы знания и специальное образование в соответствующей сфере. Около 16% уверены, что залогом успеха предпринимателя является настойчивость и доведение дела до конца.
Всероссийский открытый урок «Как превратить идею в деньги?» стал седьмым в цикле мероприятий. Предыдущие уроки и традиционные активности к ним набрали уже более 28 млн просмотров в соцсетях.
Напомним, 12 апреля Минобрнауки совместно с порталом «Проектория» провело Всероссийский открытый урок «Космос далекий и близкий».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Разработчиками одной из боевых систем из послания Путина оказалась «очень молодая команда» Китай принял на вооружение новые баллистические ракеты В Совфеде поддержали законопроект об ответе на санкции США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях769
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
США заявили о «крупнейшем сдвиге» в Сирии57
Россия успокоила «запуганных» морпехов США93
Пентагон решил пойти навстречу России31
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение