Прокуроры в СКФО за год выявили 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ

Прокуроры регионов Северного Кавказа по итогам 2017 года выявили свыше 23 тысяч нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«В прошлом году прокурорами округа было выявлено свыше 23 тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ, для устранения которых внесено около 5 тысяч актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 4 тысяч должностных и юридических лиц», — заявил заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук на совещании руководителей правоохранительных органов СКФО, которое было посвящено состоянию законности в сфере ЖКХ.

По данным Сыдорука, за этот период в сфере ЖКХ на Северном Кавказе также было выявлено 166 преступлений, 106 уголовных дел было направлено в суд, к ответственности привлекли 47 виновных, передает ТАСС

При этом в работе правоохранительных органов были и просчеты, в том числе касающиеся выявления коррупционных правонарушений. В результате за год прокуроры отменили 328 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. «С другой стороны, имеют место факты, когда правоохранительные органы возбуждают уголовные дела, когда для этого нет ни поводов, ни оснований», — уточнил замгенпрокурора РФ.

Сыдорук также отметил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ направил на реализацию программ в регионы Северного Кавказа 2,1 миллиарда рублей, но возникают проблемы из-за ненадлежащего освоения этих средств. «Деньги есть, освоить не можем. Потому что ненадлежащим образом оформляем соответствующие документы и не предоставляем отчеты по фактически выполненным работам», — пояснил он.

В настоящее время в регионах Северного Кавказа работает более 3700 организаций в сфере ЖКХ, которые обслуживают более 180 миллионов квадратных метров жилищного фонда.