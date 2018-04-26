Ещё
Прокуроры в СКФО за год выявили 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуроры в СКФО за год выявили 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Прокуроры регионов Северного Кавказа по итогам 2017 года выявили свыше 23 тысяч нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
«В прошлом году прокурорами округа было выявлено свыше 23 тысяч нарушений закона в сфере ЖКХ, для устранения которых внесено около 5 тысяч актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 4 тысяч должностных и юридических лиц», — заявил заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук на совещании руководителей правоохранительных органов СКФО, которое было посвящено состоянию законности в сфере ЖКХ.
По данным Сыдорука, за этот период в сфере ЖКХ на Северном Кавказе также было выявлено 166 преступлений, 106 уголовных дел было направлено в суд, к ответственности привлекли 47 виновных, передает ТАСС.
При этом в работе правоохранительных органов были и просчеты, в том числе касающиеся выявления коррупционных правонарушений. В результате за год прокуроры отменили 328 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. «С другой стороны, имеют место факты, когда правоохранительные органы возбуждают уголовные дела, когда для этого нет ни поводов, ни оснований», — уточнил замгенпрокурора РФ.
Сыдорук также отметил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ направил на реализацию программ в регионы Северного Кавказа 2,1 миллиарда рублей, но возникают проблемы из-за ненадлежащего освоения этих средств. «Деньги есть, освоить не можем. Потому что ненадлежащим образом оформляем соответствующие документы и не предоставляем отчеты по фактически выполненным работам», — пояснил он.
В настоящее время в регионах Северного Кавказа работает более 3700 организаций в сфере ЖКХ, которые обслуживают более 180 миллионов квадратных метров жилищного фонда.
«Это Кавказ»: последние новости
Главам региональных операторов фондов ЖКХ пяти республик СКФО объявлено предостережение Дагестан примет российско-индийский автопробег В Кабардино-Балкарии открыли первый реабилитационный центр для наркозависимых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь27
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…67
Макаревич снова оскорбил россиян202
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Столтенберг анонсировал совещание по России160
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
03:18
Макаревич снова оскорбил россиян
Шоу-бизнес
03:11
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…
Истории Статьи
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение