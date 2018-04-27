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Приморского оперуполномоченного уволили за сокрытие 8 млн рублей
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Приморского оперуполномоченного уволили за сокрытие 8 млн рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Старшего уполномоченного отделения по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера управления МВД России по Приморскому краю сняли с должности, так как он попытался скрыть поступление на свой счет 8 млн руб., а также занимался предпринимательской деятельностью. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
"Установлено, что старший оперуполномоченный… нарушил требования ст. 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год", — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что бывший сотрудник не сообщил о поступлении 8 млн рублей на личный счет, а также существенно занижал свои доходы.
"Кроме этого, в период 2013-2017 годах оперуполномоченный приобрел в целях дальнейшей продажи 5 дорогостоящих автомашин, тем самым нарушив установленный для государственных служащих запрет на осуществление предпринимательской деятельности", — подчеркнули на сайте ведомства.
В 2017 году сообщалось, что обвиняемый в коррупции мэр Владивостока подал в отставку.
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