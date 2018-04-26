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На казачий фестиваль в Ростов приедут спортсмены из США, Гватемалы и Великобритании
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На казачий фестиваль в Ростов приедут спортсмены из США, Гватемалы и Великобритании 

ТАСС 34 минуты назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апреля. /ТАСС/. Международный этнокультурный фестиваль казачьей обрядовой культуры «Георгиевские Шермиции» соберет в станице Старочеркасской Ростовской области более 10 тыс. человек, среди гостей — спортсмены этнических направлений из США, Гватемалы и Великобритании. Об этом сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент Федерации казачьих воинских искусств Андрей Яровой.
"Из гостей — Марк Лоуренс из США — он представитель филиппинских систем боевых искусств, автор книг по владению кавказским, казачьим оружием. Помимо него из США будет Рэм Файерстон, … будут представители из Гватемалы, Великобритании", — сказал он.
Как сообщил первый заместитель атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Михаил Беспалов, организаторы ожидают более 10 тыс. зрителей. «Ожидаем не менее 300 участников, по прошлым годам — зрителей не менее 10 тыс. Сюда приезжают представители практически всех казачьих обществ Калмыкии, Ростова, Волгограда, Кубани, международные потомки донских казаков», — пояснил он. Также ожидаются представители Уральского, Оренбургского, Терского войсковых обществ, мастера по оружию из Дагестана и Кабардино-Балкарии.
Шермиции — традиционные казачьи национальные игры — пройдут 12-13 мая в крепости святой Анны рядом с исторической столицей донских казаков — станицей Старочеркасской. Участники и гости Шермиций смогут увидеть старинные казачьи воинские обряды и ритуалы, зрелищные пешие состязания казаков по владению шашкой, пикой, луком и дротиком, традиционную для степных культур борьбу «на ломка». Конные казаки будут состязаться в развертывании боевого порядка лавы, охвате флангов противника крыльщиками, продемонстрируют умение владеть шашкой и пикой.
На фестивале выступят самобытные исполнители, носители казачьей певческой традиции, фольклорные коллективы, представители степных народов России. Организаторы проведут мастер-классы по казачьим ремеслам, расскажут участникам об идеале красоты современной казачки, научат традиционным играм и состязаниям народов юга России и накормят всех донской ухой.
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