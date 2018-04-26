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Накануне 9 Мая в Орле появился еще один символ Великой Победы
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Накануне 9 Мая в Орле появился еще один символ Великой Победы 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
ПАО «МТС», ведущий российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о реализации проекта «Тополь Победы», который призван сохранить память о подвиге нашего народа, продлив жизнь легендарному столетнему тополю — живому свидетелю Великой Отечественной Войны.
Вчера в 15 российских городах волонтеры МТС торжественно посадили саженцы «Тополя Победы» — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы. В Орле акция прошла на территории сквера Танкистов. Мероприятие лично поддержали глава администрации города Орла Александр Муромский и председатель областного совета народных депутатов Леонид Музалевский. При их участии сотрудники компании вместе со школьниками и ветеранами посадили легендарный тополь, липы и благоустроили территорию рядом.
Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы растет в центре города на площади Павших борцов. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город Сталинград был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.
МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах. Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати городах страны были высажены «дети» легендарного дерева. В этом году к проекту присоединились Самара, Оренбург, Саратов, Белгород, Орел, Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск, Калуга, Уфа, Ярославль, Тула, Калининград и Ростов-на-Дону. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь.
«Орловщина была местом ожесточенных боев. Для каждого жителя особенно памятны дни лета 1943 года, когда на Орловско-Курской дуге разыгралось крупнейшее сражение в истории войны. Мы понесли огромные потери, но выстояли. История нашего края созвучна с историей легендарного волгоградского тополя, поэтому мне очень приятно, что его росток высажен на Орловской земле и, надеюсь, он станет напоминаем потомкам и подвиге нашего народа», — отметил директор орловского филиала Олег Клянчин.
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