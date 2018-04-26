Морская пехота США признала уязвимость перед Россией

Силы передового развертывания Корпуса морской пехоты США находятся в уязвимом положении перед Китаем Россией , заявил на слушаниях в сенате командующий этим видом вооруженных сил страны генерал Роберт Неллер

«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США», — сказал военачальник.

Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции, так что теперь США не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем.

«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», — заключил Неллер.