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Морская пехота США признала уязвимость перед Россией
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Морская пехота США признала уязвимость перед Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Силы передового развертывания Корпуса морской пехоты США находятся в уязвимом положении перед Китаем и Россией, заявил на слушаниях в сенате командующий этим видом вооруженных сил страны генерал Роберт Неллер.
«Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимым многие силы передового развертывания США», — сказал военачальник.
Генерал отметил, что большинство зарубежных баз морпехов недостаточно защищены от ударов, что подрывает их способность готовить и проводить боевые операции, так что теперь США не могут придерживаться военных концепций, основанных на неоспоримом контроле над морем.
«Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны», — заключил Неллер.
В марте этого года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о разработке новейших систем вооружения, способных преодолевать практически любые системы противоракетной обороны. Речь шла о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке.
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