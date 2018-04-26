«После перезагрузки убыточная корпорация развития Карелии должна выйти в „ноль“

— Юрий Владимирович, какой главный недостаток в нынешней работе корпорации вы можете назвать?

Эффективность работы корпорации как специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов вызывает массу вопросов. Очень часто в СМИ мелькали цифры, что на сопровождении у корпорации находится более 160 проектов. Сейчас мы проводим их ревизию, потому что в общей массе было намешано все: начиная от неподготовленных бизнес-идей и заканчивая теми проектами, которые уже реально реализуются. На данный момент можно выделить около 35 проектов, с которыми можно реально поработать и которые могут в ближайшие год-два выйти на инвестиционную стадию. На них мы сосредоточимся.

Если какие-то бизнес-идеи и проекты окажутся сырыми — мы либо уйдем от их сопровождения, чтобы не тратить на них бюджетные деньги, либо будем переводить их на платное сопровождение, до тех пор, пока проект не будет подготовлен и его можно будет сопровождать в рамках регламента. Почему республика должна тратить свои средства на непроработанные проекты? Инвестор должен приходить с готовым проектом, а не с бизнес-идеей. Если проект проработан, но есть вопросы, которые инициатор сам не может решить — в этом случае корпорация будет его сопровождать.

— Другими словами, реформирования и оптимизации не избежать?

Безусловно. Корпорация сейчас будет перезагружаться. Мы ставим перед собой две основные задачи. Во-первых, это расширение функционала, то есть появление новых видов деятельности, в том числе тех, которые способны выступить в дальнейшем как центры прибыли, формировать экономическую базу развития корпорации, чтобы она не «сидела» на бюджетных субсидиях.

Второе — это оптимизация и повышение эффективности тех видов деятельности, которые корпорация выполняет, в том числе с использованием бюджетных субсидий. То есть мы должны оптимизировать всю эту работу и существенно повысить её эффективность. Сейчас прорабатывается целый ряд мер для того, чтобы сделать работу корпорации прибыльной.

— А если конкретней, что это за меры?

Например, я считаю, что направление работы, связанное с бизнес-инкубированием, на сегодняшний день не востребовано в республике. Площадей офисных, которые можно взять в аренду, сегодня достаточно много. Поэтому от этого направления нужно либо отказываться, либо переводить в какую-то новую сферу деятельности с предоставлением дополнительных услуг. В частности, мы рассматриваем вопрос о создании коворкинга — структуры, которая будет формировать и генерировать проекты, а не только сдавать офисные площади в аренду.

При корпорации работает центр поддержки предпринимательства — его работу необходимо интенсифицировать, расширить направления его деятельности, связанные с обучением предпринимателей и различными формами их поддержки. При корпорации действует региональный экспортный центр — его работу мы тоже планируем интенсифицировать, взять на сопровождение конкретные карельские компании, которые либо уже работают на внешнем рынке, либо хотят на него выйти. Здесь мы будем уже адресно работать по продвижению их продукции.

Далее, планируется создание центра кластерного развития. Сейчас мы ускоренно готовим заявки на создание двух кластеров Карелии — рыбохозяйственного и лесопромышленного. Здесь мы имеем хорошую возможность получить федеральную поддержку, но для этого мы должны создать центр кластерного развития и управляющие компании, которые будут заниматься развитием этих кластеров. Наконец — фонд развития промышленности . Сейчас мы разрабатываем организационную схему его создания: деньги уже предусмотрены и до Минэкономразвития доведены. Думаю, в ближайшие две-три недели фонд будет создан и начнет работать: уже в мае мы планируем объявить первый тур приема заявок на финансирование проектов в сфере промышленности.

Еще как направление мы рассматриваем поддержку и развитие системы добровольной сертификации «Сделано в Карелии», вместе с карельским центром стандартизации и метрологии ведем совместную работу в этом направлении. В этой системе предполагается как бесплатное сопровождение, так и платные услуги. Но для того, чтобы система эффективно заработала, мы должны создать свою сеть продвижения и реализации карельской продукции. По всей видимости, в ближайшее время будем принимать решение о создании дочерней компании, которая будет эти заниматься.

— Когда корпорация перестанет работать в минус?

Я для себя примерно такие показатели ставлю: месяц-полтора нужно для того, чтобы эту систему запустить. Потом мы же прекрасно знаем: если у нас заявки на бюджетное финансирование в этом году готовятся — то в следующем году финансируются. Получается лаг — год. Думаю, определенные центры прибыли мы запустим уже в этом году — до 20-30% общих затрат на корпорацию будем зарабатывать сами. А в течение следующего года будем ставить задачу выходить в ноль.