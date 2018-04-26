Правительство Подмосковья получило контроль над комиссиями по ликвидации медучреждений

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Правительство Московской области будет устанавливать порядок расчета последствий ликвидации медицинских учреждений, подчиненных области, или их подразделений и порядок формирования ликвидационных комиссий. Соответствующий закон принял региональный парламент в четверг сразу в трех чтениях, передает корреспондент ТАСС.

"Представленный проект закона предлагает дополнить [полномочия правительства Московской области] полномочием по установлению порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений", — говорится в пояснительной записке к закону.