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Правительство Подмосковья получило контроль над комиссиями по ликвидации медучреждений
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Правительство Подмосковья получило контроль над комиссиями по ликвидации медучреждений 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Московской области будет устанавливать порядок расчета последствий ликвидации медицинских учреждений, подчиненных области, или их подразделений и порядок формирования ликвидационных комиссий. Соответствующий закон принял региональный парламент в четверг сразу в трех чтениях, передает корреспондент ТАСС.
"Представленный проект закона предлагает дополнить [полномочия правительства Московской области] полномочием по установлению порядка проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации, подведомственной центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, уполномоченному в сфере здравоохранения, о прекращении деятельности ее обособленного подразделения и порядка создания комиссии по оценке последствий принятия такого решения и подготовки указанной комиссией заключений", — говорится в пояснительной записке к закону.
Согласно закону, ликвидационную комиссию будет создавать министерство здравоохранения Московской области, в нее войдут депутаты Мособлдумы, представители министерства, администрации муниципалитета и участники профессиональных некоммерческих организаций Подмосковья и региональных общественных объединений по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.
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