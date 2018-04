Достопримечательности Нижнего Новгорода

Список главных достопримечательностей Нижнего Новгорода открывает Кремль — 2-километровая стена, по которой можно прогуляться, 13 башен, множество интересных историй и легенд — столь необходимых туристу. Самая популярная — это история происхождения Коромысловой башни. Собственно, легенд даже несколько, по одной версии девушка с коромыслом, спустившаяся за водой к речке Почайне, вступила в бой с татарами, которые хоть и победили храбрую нижегородку, но понесли такие потери, что решили отступить. По второй, не менее суровой версии, девушка была принесена в жертву строителями, которые поджидали какое-то живое существо, чтобы по старинной традиции укрепить им фундамент.

Кстати, по поводу татар есть еще одна легенда, о попадании из бойницы Кремля в глаз предводителю вражеского войска, который располагался как раз на Стрелке, где теперь построен новый стадион. Глядя в эту бойницу, понимаешь, что стрелявший нижегородец был мастером своего дела.

Там же, на Верхноволжской набережной, усадьба Рукавишниковых, нижегородских купцов, построивших свое жилище так, чтобы не было стыдно ни перед питерцами, ни перед москвичами. Этот музей также обязателен к посещению в Нижнем Новгороде.

Православному туристу или просто любителю русской истории нужно обязательно увидеть в Кремле Михайло-Архангельский собор — на странице в Википедии говорится, что это древнейший каменный храм Нижнего Новгорода, который ведет историю со времени основания города. Нынешнее здание было построено в 1631 году. В Михайло-Архангельском соборе находится могила Кузьмы Минина.

Еще при закладке Нижнего Новгорода князем Юрием Всеволодовичем и святителем Симоном был основан Благовещенский монастырь.

Кстати, Tripadvisor ставит нижегородский Кремль только на 13-е место в списке достопримечательностей, а в первой пятерке значатся Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Рождественская или Строгановская, на средства этого купца она строилась в конце 17-го века) и Печерский Вознесенский монастырь, в который в свое время вкладывался еще отец Кузьмы Минина.

Вознесенский монастырь был основан еще в 1328—1330 годах святителем Дионисием Суздальским, вырывшим пещеру в горе у Волги. В конце 16-го века монастырь был полностью разрушен обвалом горы и отстроен заново на версту выше по течению Волги, то есть, ближе к городу. Сейчас это уникальное место находится совсем недалеко от Верхневолжской набережной, за канатной дорогой.

Нижегородская канатная дорога — это тоже самая настоящая достопримечательность, но кроме того и важный проект, соединивший НН с Бором, расположенным на левом берегу Волги. Нижегородская канатка, как сообщается на ее сайте, является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861,21 метров. Проект канатной дороги французской фирмы Pomagalski (Poma) был представлен в 2007 году, в 2012 началась эксплуатация и за 6 лет перевезено уже 10,5 млн пассажиров. Даже если вам не очень нужно в Бор, поездка над Волгой, особенно летом, подарит незабываемые впечатления. Кстати, цена билета всего 100 рублей, 12 минут и вы в Бору. И раз уж вы в нем оказались, то рядом со станцией канатной дороги можно парк исторической реконструкции «Pax Romana — парк живой истории», немного Римской империи на берегах Ра.

Нижегородская канатная дорога: билеты, расписание

Кто бы ни составлял топ достопримечательностей Нижнего Новгорода, в них обязательно войдет Чкаловская лестница, по которой можно перемещаться между набережной Волги с катером «Герой» и площадью Минина и Пожарского с Георгиевской башней Кремля и памятником Чкалову. Без фото знаменитой «восьмерки» Чкаловской лестницы, сделанного с борта какого-нибудь судна, жесткие диски ваших компьютеров никак не обойдутся. Вообще в Нижнем нужно покататься на корабле, как и «канатка», это обязательно в случае подходящего времени года.

Зато художники братья Чернецовы, совершившие путешествие по Волге, восхищались, в частности, туалетами на ярмарке. Для этого были предусмотрены целые подземные галереи с писсуарами, разделенными перегородками, как отмечают специалисты, для Европы тех лет это было очень передовое явление.

А еще в Нижнем можно и нужно посмотреть на домик Петра Первого (где дважды останавливался царь), острог, дом-коммуну «Культурная революция» с подвесными переходами и еще много т.д.

Помимо перечисленных самых-самых достопримечательностей, в Нижнем Новгороде много очень интересной архитектуры, которую можно встретить по всему центру. Увы, далеко не везде купеческие дома и вообще объекты культурного наследия в хорошем состоянии, как и в других городах нередко они постепенно превращаются в из архитектурных в памятники жадности застройщиков и современных «купцов», пытающихся их разрушить и выстроить на освободившемся месте какую-нибудь ужасную гадость. Многое в этом направлении уже сделано, многое, скорее всего, ждет город в будущем. А пока ожидающие этого объекты огорожены в городе НН синим забором — это еще одна местная «достопримечательность», которой любят закрывать от глаз туристов что-то разваливающееся. Закрывать надолго, так что, синий забор становится очень привычен глазу.

Больше памятников, самых разных

Нижний Новгород — город суровых русских людей, организующих ополчение и спасающих Россию, город горьковских «бывших людей» из ночлежек и рюмочных, город закрытых не болтливых людей из советского Горького, когда корабли проплывали ночью мимо неосвещенного «закрытого» промышленного центра. Этот период, по мнению самих горожан, отразился на менталитете, с нижегородцами не всегда легко найти контакт, они могут воспринимать собеседника недоверчиво. Это можно почувствовать, соприкасаясь со сферой обслуживания. А можно и не заметить ничего такого.

Конечно, много памятников Минину и Пожарскому, есть копия московского монумента, установленная только в 2005 году, и есть отдельно гражданин Минин на площади опять-таки Минина и Пожарского.

Не производит впечатления и улица у домика Каширина, где жил писатель в детстве. Вечером и в плохую погоду там можно легко ощутить атмосферу произведений Горького, но это не комплимент городским властям. Еще меньше комплиментов будет при дальнейшем спуске к Рождественской, улице, где проживали многие горьковские герои. Кстати, ночлежный дом Бугровых, однозвездочная гостиница категории «на дне», известный как место действия великой пьесы, был в 2013 году за 160 млн рублей выкуплен миллионером и депутатом Законодательного собрания Феликсом Верховодовым, и это немного отдает еще одним эпилогом к «Бывшим людям».

Музей детства А. М. Горького («Домик Каширина»), время работы, билеты.

Стадион и подготовка к ЧМ-2018

Стадион «Нижний Новгород» был построен как-то скучновато, без скандалов и всенародного гнева, к тому же арена появилась в очень хорошем месте, прямо напротив Кремля, на Стрелке, месте впадения Оки в Волгу, неподалеку от Ярмарочного дома. К стадиону продлили Сормовско-Мещерскую линию метро (на одну станцию от Московского вокзала).

В рамках группового этапа ЧМ в Нижнем Новгороде пройдут игры команд группы F ( Швеция Южная Корея ) — 18 июня, группы D ( Аргентина vs Хорватия ) — 21 июня, группы G ( Англия vs Панама ) — 24 июня, группы E ( Швейцария vs Коста-Рика ) — 27 июня. Также в Нижнем Новгороде состоятся матчи 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2018. С матчем Аргентина — Хорватия Нижнему уже повезло, а в плей-офф тоже наверняка будут классные команды.