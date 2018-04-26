Город НН — узловой пункт внутреннего туризма

Нижний Новгород на карте городов ЧМ-2018, как и вообще для туризма в России — настоящий узловой пункт, самый центр. Это и ближайшее место к Москве Санкт-Петербургу (а равно Казани Самаре и т.д.), что немаловажно для туристов-путешественников, и крупнейший волжский город, один из рубежных в российской истории, в котором можно достаточно долго изучать достопримечательности — Нижнему, как никак, без трех лет 800, есть большой Кремль, старинные храмы, пешеходная Большая Покровская улица, множество памятников и музеев. В конце концов, Нижний Новгород — это очень красивое место на слиянии Волги и Оки, конечно, не везде и не во все времена года, и, безусловно, руководству города еще работать и работать над его благоустройством, но недостатки можно найти всегда, а вот достоинства, ради которых хочется приехать — есть не у всех. Нижний Новгород — это город с замечательным туристическим потенциалом, как в контексте ЧМ-2018, так и просто на карте внутреннего туризма России.

Достопримечательности Нижнего Новгорода

Список главных достопримечательностей Нижнего Новгорода открывает Кремль — 2-километровая стена, по которой можно прогуляться, 13 башен, множество интересных историй и легенд — столь необходимых туристу. Самая популярная — это история происхождения Коромысловой башни. Собственно, легенд даже несколько, по одной версии девушка с коромыслом, спустившаяся за водой к речке Почайне, вступила в бой с татарами, которые хоть и победили храбрую нижегородку, но понесли такие потери, что решили отступить. По второй, не менее суровой версии, девушка была принесена в жертву строителями, которые поджидали какое-то живое существо, чтобы по старинной традиции укрепить им фундамент.

Кстати, по поводу татар есть еще одна легенда, о попадании из бойницы Кремля в глаз предводителю вражеского войска, который располагался как раз на Стрелке, где теперь построен новый стадион. Глядя в эту бойницу, понимаешь, что стрелявший нижегородец был мастером своего дела.

Внутри Кремля можно не только найти множество административных зданий, но и художественный музей (одно из его зданий). Во втором, чуть дальше по берегу Волги, на Верхноволжской набережной, ценителю русской истории обязательно нужно посидеть перед картиной Константина Маковского «Воззвание Минина» и послушать звуки Нижнего Новгорода времен Минина и Пожарского. А потом прогуляться у тех же кремлевских стен.

Там же, на Верхноволжской набережной, усадьба Рукавишниковых, нижегородских купцов, построивших свое жилище так, чтобы не было стыдно ни перед питерцами, ни перед москвичами. Этот музей также обязателен к посещению в Нижнем Новгороде.

Православному туристу или просто любителю русской истории нужно обязательно увидеть в Кремле Михайло-Архангельский собор — на странице в Википедии говорится, что это древнейший каменный храм Нижнего Новгорода, который ведет историю со времени основания города. Нынешнее здание было построено в 1631 году. В Михайло-Архангельском соборе находится могила Кузьмы Минина.

Еще при закладке Нижнего Новгорода князем Юрием Всеволодовичем и святителем Симоном был основан Благовещенский монастырь.

Кстати, Tripadvisor ставит нижегородский Кремль только на 13-е место в списке достопримечательностей, а в первой пятерке значатся Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Рождественская или Строгановская, на средства этого купца она строилась в конце 17-го века) и Печерский Вознесенский монастырь, в который в свое время вкладывался еще отец Кузьмы Минина.

Вознесенский монастырь был основан еще в 1328—1330 годах святителем Дионисием Суздальским, вырывшим пещеру в горе у Волги. В конце 16-го века монастырь был полностью разрушен обвалом горы и отстроен заново на версту выше по течению Волги, то есть, ближе к городу. Сейчас это уникальное место находится совсем недалеко от Верхневолжской набережной, за канатной дорогой.

Нижегородская канатная дорога — это тоже самая настоящая достопримечательность, но кроме того и важный проект, соединивший НН с Бором, расположенным на левом берегу Волги. Нижегородская канатка, как сообщается на ее сайте, является единственной канатной дорогой в России и Европе с пролетом над водной поверхностью 861,21 метров. Проект канатной дороги французской фирмы Pomagalski (Poma) был представлен в 2007 году, в 2012 началась эксплуатация и за 6 лет перевезено уже 10,5 млн пассажиров. Даже если вам не очень нужно в Бор, поездка над Волгой, особенно летом, подарит незабываемые впечатления. Кстати, цена билета всего 100 рублей, 12 минут и вы в Бору. И раз уж вы в нем оказались, то рядом со станцией канатной дороги можно парк исторической реконструкции «Pax Romana — парк живой истории», немного Римской империи на берегах Ра.

Нижегородская канатная дорога: билеты, расписание

Кто бы ни составлял топ достопримечательностей Нижнего Новгорода, в них обязательно войдет Чкаловская лестница, по которой можно перемещаться между набережной Волги с катером «Герой» и площадью Минина и Пожарского с Георгиевской башней Кремля и памятником Чкалову. Без фото знаменитой «восьмерки» Чкаловской лестницы, сделанного с борта какого-нибудь судна, жесткие диски ваших компьютеров никак не обойдутся. Вообще в Нижнем нужно покататься на корабле, как и «канатка», это обязательно в случае подходящего времени года.

На противоположной стороне Оки, в настоящем нижнем (по сравнению с верхней частью) помимо нового стадиона есть Александро-Невский Новоярмарочный собор ( Александр Невский умер неподалеку, в Городце , возвращаясь из Орды), ну и сама Ярмарка — это и история, и современность, проходят выставки, многочисленные деловые мероприятия. Ну а в славном прошлом это была главная ярмарка России, Макарьевская (первоначально она была у монастыря в Макарьеве ), куда заезжал даже Евгений Онегин . В своем стиле он брюзжал на «поддельны вины» от европейца и «табун бракованных коней» от «заводчика из степей». «Всяк суетится, лжет за двух, и всюду меркантильный дух», — не одобрил пушкинский герой нижегородскую ярмарку.

Зато художники братья Чернецовы, совершившие путешествие по Волге, восхищались, в частности, туалетами на ярмарке. Для этого были предусмотрены целые подземные галереи с писсуарами, разделенными перегородками, как отмечают специалисты, для Европы тех лет это было очень передовое явление.

Нижний Новгород — город очень интересной архитектуры. Тут помимо Кремля и храмов следует обратить внимание (точнее невозможно будет не сделать это) на нижегородский Государственный банк (Нижегородское отделение Государственного банка). Мощное здание, построенное в 1911—1913 гг. по проекту В. А. Покровского, вы найдете по адресу: Большая Покровская улица, д. 26. Вот это настоящий банк, такой приступом не возьмешь. Эффектное здание «в русском стиле эпохи первых царей из Дома Романовых» построили в честь романовского 300-летия, при этом Николай II , как говорят, посещая банк, споткнулся на ступенях, пополнив копилку дурных предзнаменований.

А еще в Нижнем можно и нужно посмотреть на домик Петра Первого (где дважды останавливался царь), острог, дом-коммуну «Культурная революция» с подвесными переходами и еще много т.д.

Помимо перечисленных самых-самых достопримечательностей, в Нижнем Новгороде много очень интересной архитектуры, которую можно встретить по всему центру. Увы, далеко не везде купеческие дома и вообще объекты культурного наследия в хорошем состоянии, как и в других городах нередко они постепенно превращаются в из архитектурных в памятники жадности застройщиков и современных «купцов», пытающихся их разрушить и выстроить на освободившемся месте какую-нибудь ужасную гадость. Многое в этом направлении уже сделано, многое, скорее всего, ждет город в будущем. А пока ожидающие этого объекты огорожены в городе НН синим забором — это еще одна местная «достопримечательность», которой любят закрывать от глаз туристов что-то разваливающееся. Закрывать надолго, так что, синий забор становится очень привычен глазу.

Больше памятников, самых разных

Нижний Новгород — город суровых русских людей, организующих ополчение и спасающих Россию, город горьковских «бывших людей» из ночлежек и рюмочных, город закрытых не болтливых людей из советского Горького, когда корабли проплывали ночью мимо неосвещенного «закрытого» промышленного центра. Этот период, по мнению самих горожан, отразился на менталитете, с нижегородцами не всегда легко найти контакт, они могут воспринимать собеседника недоверчиво. Это можно почувствовать, соприкасаясь со сферой обслуживания. А можно и не заметить ничего такого.

Совершенно очевидно, что Нижний Новгород — это город, подаривший России и миру множество великих людей. Например, летчиков — это и Валерий Чкалов , с вызовом глядящий в небо у Кремля над лестницей своего имени. И основоположник высшего пилотажа и автор «мертвой петли» Петр Нестеров — его памятник тоже стоит в Нижнем на берегу Волги.

Конечно, много памятников Минину и Пожарскому, есть копия московского монумента, установленная только в 2005 году, и есть отдельно гражданин Минин на площади опять-таки Минина и Пожарского.

В Нижнем Новгороде (бывшем Горьком) сразу четыре памятника Максиму Горькому ( Алексею Пешкову ), писатель представлен максимально широко. Кстати, в 2018 году отмечается 150-летие Максима Горького, одна из важных для Нижнего Новгорода дат, пришедшихся на ближайшие годы (кроме 800-летия, которое город отметит в 2021 году). В целом, юбилей великого писателя в общероссийском масштабе, да и в нижегородском можно было бы отмечать серьезнее, корреспондентам «СП» о круглой дате напомнили лишь сувенирные кружки с надписью «Горькому — 150, а мне покрепче» — но и этот каламбур как-то недокрутили.

Не производит впечатления и улица у домика Каширина, где жил писатель в детстве. Вечером и в плохую погоду там можно легко ощутить атмосферу произведений Горького, но это не комплимент городским властям. Еще меньше комплиментов будет при дальнейшем спуске к Рождественской, улице, где проживали многие горьковские герои. Кстати, ночлежный дом Бугровых, однозвездочная гостиница категории «на дне», известный как место действия великой пьесы, был в 2013 году за 160 млн рублей выкуплен миллионером и депутатом Законодательного собрания Феликсом Верховодовым, и это немного отдает еще одним эпилогом к «Бывшим людям».

Музей детства А. М. Горького («Домик Каширина»), время работы, билеты.

Неудивительно, что в Нижнем очень много памятников. Но великих людей городу было мало, и множество скульптур поставили простым пролетариям: чистильщику обуви, фотографу, почтальону, не забыли и зверей — котов, коз, обезьян… Что там, чуть в стороне от центра есть даже памятник Громозеке. Как и в случае с Жюль Верном, которого можно встретить на набережной Федоровского , дело в фантазии застройщиков, одноименных ЖК. Ну что ж, памятники вышли совсем неплохие, надеюсь, на застройку тоже фантазия и силы остались.

Все это памятниковое изобилие на Большой Покровской появилось чуть более 10 лет назад. Для туристов решили добавить на главную пешеходную улицу персонажей конца XIX века. И теперь туристам есть, что потереть на счастье. Зачем-то трут они даже нос выдающему артисту Евгению Евстигнееву

Стадион и подготовка к ЧМ-2018

Стадион «Нижний Новгород» был построен как-то скучновато, без скандалов и всенародного гнева, к тому же арена появилась в очень хорошем месте, прямо напротив Кремля, на Стрелке, месте впадения Оки в Волгу, неподалеку от Ярмарочного дома. К стадиону продлили Сормовско-Мещерскую линию метро (на одну станцию от Московского вокзала).

В рамках группового этапа ЧМ в Нижнем Новгороде пройдут игры команд группы F ( Швеция Южная Корея ) — 18 июня, группы D ( Аргентина vs Хорватия ) — 21 июня, группы G ( Англия vs Панама ) — 24 июня, группы E ( Швейцария vs Коста-Рика ) — 27 июня. Также в Нижнем Новгороде состоятся матчи 1/8 и 1/4 финала ЧМ-2018. С матчем Аргентина — Хорватия Нижнему уже повезло, а в плей-офф тоже наверняка будут классные команды.

После чемпионата мира по футболу стадион «Нижний Новгород» будет использоваться не только как домашняя арена местной команды «Олимпиец» (пока что она играет в ФНЛ), но и как место для концертов, шоу, выставок. В общем, органично впишется в место со столетними ярмарочными традициями.

Стадион «Нижний Новгород»

Открытие: 2018 год Стоимость постройки: 17,9 млрд рублей

Вместимость стадиона — 45 000 человек

Куда пойти, рестораны города

Две главные туристические улицы Нижнего Новгорода — это и два ответа на вопрос, куда пойти, в каком месте города НН следует выбирать ресторан или кафе. Нижегородская купеческая мысль не поскупилась на самые разные заведения, как бюджетно-общепитные, так и среднего класса и, конечно, высококухонные на Большой Покровской и Рождественской улицах. Если открыть гугл-карту по запросу «рестораны НН» и, например, поставить фильтр по отзывам 4,5 и выше (по пятибалльной системе), то подавляющее большинство заведений будет в Нижнем именно на этих двух улицах или в непосредственной к ним близости.

Возьмем десятку лучших ресторанов и кафе Нижнего Новгорода по оценкам на сайте Tripadvisor. Если рестораны с наибольшим количеством позитивных отзывов и не расположены прямо на Большой Покровской или Рождественской, то они совсем рядом, максимум в трех кварталах как стейк-хаус «Митрич» на Ковалихинской, паб «Шустрый Шмэль» на Алексеевской или Le grill на улице Белинского.

На Рождественской из топ-10 ресторанов Tripadvisor расположены «Экспедиция. Северная кухня» и «Селедка и Кофе», на Большой Покровской — «Лепи тесто» (так же на Минина), «Библиотека» (наверное, лучшее заведение в НН по соотношению цена-качество), бар Franky, бургерная «Салют» и «Веселая кума».

В хорошем ресторане в Нижнем Новгороде цены могут быть такими же, как и в московском аналоге. К примеру, в «Митриче» стейки стоят от 1900 рублей, горячие блюда — 700-900 рублей. «Экспедиция. Северная кухня» даже не расстраивает указанием цен на своем сайте, придете — все узнаете. Человеку, который изучает цены перед походом в ресторан, по логике хозяев, делать там нечего.

Любителям посидеть хорошо и бюджетно, помимо сайтов с купонами можно рекомендовать пельменную «Лепи тесто». Пельмени здесь лепят прямо при клиентах, получается очень вкусно, к тому же креативное меню — картофельные пельмени, конечно, «От батьки», со вкусом чизбургера, «От Трампа», черные пельмени «Малевич», бараньи «Ай да баран», вишневые вареники «Антон Павлович». Из новинок — «Со вкусом России» (портрет Путина), туда входят белые грибы и говяжий язык. Порция пельменей «Олд скул» (15 штук) — 169 рублей.

Также в топ бюджетных кафе НН входят лапшичная «Совок» на Большой Покровской, упомянутые «Салют» и «Селедка и Кофе», митбольная «Фрикадели», фалафельная-хумусная Noot. «Совок» популярен среди молодежи, средняя оценка по отзывам на Tripadvisor — 4. В кафе «Селедка и Кофе» бургеры и основные блюда — до 300 рублей.

Подробнее о ресторанах, кафе, бургерных, пельменных и барах Нижнего Новгорода читайте в отдельной статье «СП»

Где остановиться, гостиницы Нижнего

Нижний Новгород имеет достаточно гостиниц для туристов и деловых людей, естественно, много отелей на высоком берегу, где расположены главные туристические достопримечательности, хотя хватает мест размещения и в других районах НН. В Нижнем думают о ЧМ-2018 как поводе завить о себе, кому-то напомнить, и рассчитывают на постоянный туристический поток в город и область (где тоже много всего интересного). Что ж, хорошие отели с доступными ценами, а конкуренция всегда толкает отельеров именно на путь снижения стоимости, несомненно, отвлечет какой-то процент россиян от заграничных турне.

Для изучения нижегородских достопримечательностей удобно остановиться в центре, в районе Большой Покровской или Верхневолжской набережной. Если хочется быть прямо у Кремля, то подойдут приличные и недорогие «Ирис», «Домино», «Монарх», «У домика Петра», если есть нужда быть ближе к Рождественской и реке — «Азимут» и «BakerStreet Hotel». «Сергиевская» и «Парус» на Ильинской расположены между Большой Покровской и спуском к Рождественской, рядом и Федоровского набережная, все это главные туристические цели, но по вечерам спускаться может быть не очень удобно, особенно в плохую погоду. Наконец, «Премьер» и «Ибис» расположены у метро «Горьковская», что подойдет желающим много перемещаться по Нижнему.

Среди трехзвездочных отелей Нижнего Новгорода самые высокие оценки, по отзывам на Букинге, имеют «Воробей», «Easy Room», «Сергиевская», «Hampton by Hilton», «Минин», «Joy» — у этих гостиниц рейтинг выше 9. Цены на лучшие гостиницы этой категории начинаются от 1700 рублей за сутки, 2500 стоит номер в отеле «Сергиевская», вообще нужно смотреть на конкретные даты и более дорогой отель может предлагать промотарифы. В целом в районе 2-4 тысяч можно точно найти номер на свой вкус в достаточно приличной гостинице в самом центре.

Если брать гостиницы Нижнего Новгорода категории 4-5 звезд, то лучшими, по отзывам на booking.com, будут «Никитин», «Кулибин», «Шератон» (Sheraton) и расположенная чуть дальше от центра «Сова». Пятизвездочными в этом перечне будут парк-отель «Кулибин» и «Шератон», при этом у 4-звездочного «Никитина» самая высокая оценка на Букинге — 9,6. Он, кстати, расположен на Стрелке как раз у нового стадиона, номера в нем обойдутся в 4-5 тысяч. Примерно такие же цены на номера в «Шератоне», «Кулибине» и других престижных отелях Нижнего Новгорода, если брать не высокий сезон и не время проведения чемпионата мира.

Читайте подробнее в материале «СП» о гостиницах, апартаментах и хостелах Нижнего Новгорода.

Что посмотреть рядом с Нижним Новгородом

Нижний Новгород, хоть на время ЧМ-2018, хоть в любое другое время, которое вы избрали для туристической поездки — это еще и отличный повод исследовать близлежащие края, в которых ничуть не меньше русской истории (включая легенды), чем в областном центре. Прежде всего, особенно летом, туристам стоит посетить озеро Светлояр, которое находится в Нижегородском Заволжье к северо-востоку от областного центра возле села Владимирское Воскресенского района на территории природного парка «Воскресенское Поветлужье».

Светлояр и парк «Воскресенское Поветлужье»: как добраться, цены, экскурсии.

Именно в Светлояр в XIV веке погрузился Китеж град, когда на него напали «злые татарове». Но это, как говорится, не точно. И, безусловно, на погружение Китеж града претендуют и другие водоемы. В любом случае овальное озеро с удивительно чистой и прозрачной водой стоит того, чтобы проехать 130 км из Нижнего Новгорода. Можно попробовать рассмотреть верхушки церквей, прислушаться, не раздается ли колокольный звон.

Если вы убежденный материалист, то обратите внимание на экологические тропы «На пути к древности» и «Ноев ковчег», в ходе которых можно познакомиться с «ветлугазавром», посетить «Русенихское городище», встретиться с дикими животными в фаун-парке, маралами, оленями, которые, как утверждают, не боятся людей и с удовольствием фотографируются.

Добраться до Светлояра можно на электричке или автобусе из Нижнего (остановка «Владимирское»).

На территории Нижегородской области также расположены Керженский и Ичалковский заказники, популярное среди любителей дайвинга и рыбалки Вадское озеро.

Заповедник «Керженский»: официальный сайт, экскурсии, цены.

Как и в Нижнем Новгороде в области множество православных святынь: Желтоводский Макариев монастырь, основанный в первой половине XV века преподобным чудотворцем Макарием, Дивеевский монастырь с мощами Святого чудотворца Серафима Саровского, Воскресенский собор Арзамаса (один из его многочисленных храмов).

Посещение Дивеевского монастыря трудно отделить от Сарова и Саровской пустыни. Правда, сделать это будет сложнее, так как в этом городе находится Российский федеральный ядерный центр. Саров остается не полностью открытым по понятным соображениям безопасности. Если же с помощью паломнического тура или другими легальными способами (турфирма, приглашение от местного жителя), вы все-таки попадете в место, где сначала жил Серафим Саровский, а потом работал проект по созданию атомной бомбы под руководством Игоря Курчатова и Юлия Харитона, то наверняка ощутите всю уникальность нашей истории. Как описывает выбор Саровской пустыни для сверхсекретного объекта сайт ВНИИЭФ, Юлий Харитон не видел в этом мистики, которая ощущается в наши дни. «Удаленные от мирской суеты памятные места смиренной монашеской жизни — и крупнейший в России ядерный центр… Бог весть, почему так сложилось. Жители Сарова уже привыкли к такому симбиозу, но для внешнего мира он только начинает раскрывать свою остроту».

Саровская пустынь: адрес, контакты, официальный сайт.

Музей ядерного оружия — как добраться, контакты, официальный сайт

Ярославль с Продолжая путь от храмов к техническому гению СССР, вы можете заехать в Дзержинск, где на левом берегу Оки стоит 128-метровая стальная гиперболоидная ажурная башня, построенная инженером Владимиром Шуховым в 1929 году — сестра Шаболовской. В Выксе можно посетить музей стального дела в России. Совсем рядом с Выксой древний Муром (область уже Владимирская — а расстояние до НН меньше 200 км). Конечно, туристы, которые прибывают в Нижний Новгород на ЧМ-2018, могут просто проплыть по Волге в окрестные места — вверх в Кострому Угличем , вниз — в Чебоксары и Казань, ну и дальше по городам-участникам от Самары до Волгограда . Если слишком большие расстояния по воде преодолевать не хочется — достаточно подняться по Волге в древний Городец, в прошлом Малый Китеж. Если и не на теплоходе, любым другим транспортом тоже стоит съездить в это место. Сейчас Городец развивается в плане туризма как город музеев и народных промыслов (резьба по дереву, знаменитая городецкая роспись).

В Городце с 2005 года существует целый историко-художественный музейный комплекс, в который входят Городецкий краеведческий музей, картинная галерея «Сельская Третьяковка», музей «Дом графини Паниной», музей «Городецкий пряник», музей «Усадьба купца Малехонова». Городецкие пряники, говорят, не менее знаменитый товар, чем тульские, со своим самоваром в Городец тоже ехать незачем, купите на месте.

Если вам и этого мало, то в Городце есть также Музей добра. Имеется в виду то добро, над которым любил чахнуть Кащей, но попроще — предметы быта, дверные ручки, медная посуда, замки. В общем, после посещения и этого музея вы точно уедете из Городца с ощущением, что там полно всякого добра.

Музеи Городца: билеты, экскурсии, часы работы, официальный сайт.

Наконец, в Нижегородской области находится родовое имение Пушкиных Болдино с природным музеем-заповедником. Из Нижнего туда около 200 км, а из еще одного города ЧМ-2018, Саранска , чуть больше 100. Как завещал сам хозяин, туда надо ехать осенью. Например, на конференцию «Болдинские чтения».

Что привезти из Нижнего Новгорода, сувениры

В России много туристических точек, в которых не только можно интересно провести время, но и привезти домой, родным и близким не банальные сувениры. Но Нижний Новгород тут стоит особняком, так как регион издревле славился народными промыслами. Почти в каждом селении умели делать что-то свое, уникальное, чем можно было успешно торговать на ярмарках, благо, на Макарьевскую ярмарку съезжались все, включая Евгения Онегина.

Знаменитая Хохлома — это тоже населенный пункт Нижегородской области, где и родилась декоративная роспись деревянных предметов, красными и золотыми тонами на черном фоне. Необязательно за хохломой ехать в саму деревню (хотя, если есть время, посетить Семеновский район стоит — сам Семенов является старинным центром художественной обработки дерева), в Нижнем Новгороде ее продается достаточно, как и матрешек в технике «Семеновской росписи», а еще есть роспись городецкая, полхов-майданская, пурехские колокольчики, выксунское чугунное литье, павловские ножи и замки, казаковская филигрань.

Все это можно найти в сувенирных лавочках, а чтобы изучить вопрос детально — посетить Музей истории художественных промыслов Нижегородской области на Большой Покровской.

Соответственно, выбор сувениров в Нижнем Новгороде весьма приличный, от деревянной ложки с хохломой или семеновской матрешки до металлической «филигранной» вазы или даже самовара.

Также можно приобрести конфеты Сормовской кондитерской фабрики и волжскую рыбу.

Погода в Нижнем Новгороде, когда приезжать

Конечно, лучше всего Нижний Новгород смотрится весной и летом, когда Кремль и восьмерка Чкаловской лестницы обрамляются зеленью, а сочетании с Волгой и Окой — получаются очень яркие фото.

Погода в Нижнем Новгороде в целом характерная для центральной России, но в Википедии отмечается, что летом в этом городе немного теплее, чем в Москве. Солнце в Нижнем Новгороде за год светит около 1 775 часов, осадков за тот же временной промежуток в среднем выпадает 653 мм (180 дней с осадками). Температура воздуха в Нижнем составляет -11 градусов в январе и +18 в июле (средняя месячная многолетняя), среднегодовая температура — +4,8 °C.

В таблице температуры Нижнего Новгорода за последние 40 лет, в среднем летом в городе 18-19 градусов, зимой — минус 8, в марте и ноябре еще и уже достаточно прохладно — минус 5 градусов. Зато в мае и сентябре прогноз погоды благоприятен, в среднем почти 8 градусов тепла, можно наслаждаться «болдинско-нижегородской» осенью.

Зимой Нижний Новгород тоже имеет свое очарование, например, под снегом скрывается грязь, которая иногда омрачает впечатления от города, особенно если исследовать не только вылизанные туристические улицы.

А вообще ответом на вопрос «Когда лучше приезжать в Нижний Новгород» будет «Всегда», особенно если вы еще этого никогда не делали. Удобно прибыть в первый раз в Нижний на какое-то мероприятие, в городе проходит много фестивалей от «Рока чистой воды» до мероприятий реконструкторов, которые любят стены Кремля, литераторов, которые любят Горького, и, конечно, мастеров, которым хочется продавать свою хохлому.

О городах, командах, стадионах, расписании и шансах сборной России в Чемпионате мира по футболу 2018 читайте в материале: ЧМ-2018: Что, где, когда