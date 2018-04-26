Мария Шумакова показала шикарный бюст и рассказала о своих предпочтениях

Выяснилось, что актриса не хотела бы кардинально менять имидж и становиться платиновой блондинкой или носить каре, дерзкому красному белью предпочла бы нежное кружево, а еще, к великому огорчению поклонников, подумывает об отказе от селфи и Instagram.

Фолловеры звезды «Сладкой жизни» привыкли к откровенным и весьма натуральным фотографиям в ее блоге. Не стремясь к «инстаграмному идеалу» и оставаясь максимально естественной, Мария демонстрирует, как оставаться безупречно сексуальной, не идя на поводу толпы.

Например сегодня Шумакова опубликовала такое фото:

«Когда все мысли о лете! #безфильтра», — оставила комментаприй она.

Фото: instagram