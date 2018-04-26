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Мария Шумакова показала шикарный бюст и рассказала о своих предпочтениях
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Мария Шумакова показала шикарный бюст и рассказала о своих предпочтениях 

Passion.ru 50 минут назад
Фото: Passion.ru
Сегодня ночью на сайте WMJ.ru появилось видеоинтервью, в котором Мария Шумакова ответила на каверзные вопросы редакции.
Выяснилось, что актриса не хотела бы кардинально менять имидж и становиться платиновой блондинкой или носить каре, дерзкому красному белью предпочла бы нежное кружево, а еще, к великому огорчению поклонников, подумывает об отказе от селфи и Instagram.
Фолловеры звезды «Сладкой жизни» привыкли к откровенным и весьма натуральным фотографиям в ее блоге. Не стремясь к «инстаграмному идеалу» и оставаясь максимально естественной, Мария демонстрирует, как оставаться безупречно сексуальной, не идя на поводу толпы.
Например сегодня Шумакова опубликовала такое фото:
«Когда все мысли о лете! #безфильтра», — оставила комментаприй она.
Фото: instagram
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