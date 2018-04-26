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Создатели биржи алькоинов CryptoBridge освежили план развития проекта
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Создатели биржи алькоинов CryptoBridge освежили план развития проекта 

BitCryptoNews 59 минут назад
Фото: BitCryptoNews
CryptoBridge обновили дорожную карту своего проекта. Об этом компания сообщила в своем блоге. Основное направление криптовалютной биржи — альткоины.
Команда была вынуждена отклониться от первоначального варианта развития, отображенного в представленной ранее версии дорожной карты. Основными причинами данного решения было названо желание обезопасить экспоненциальный рост, сохраняя при этом стабильность работы CryptoBridge.
По словам работников CryptoBridge, последние пять месяцев работы прошли для них буквально в режиме «бездорожья». За это время свершилось большое количество событий.
К основным можно отнести следующие:
В листинг было добавлено более 200 монет.
Проектные выплаты были увеличены с первоначальных 50 до 70%.
Была упорядочена система выплат прибыли.
Численность команды была увеличена в три раза.
Был открыт офис в Европе.
На базе транзакционных издержек был сформирован капитал поддержки для команды проекта.
Был создан CryptoBridgeCap.
Были изменены принципы операционной поддержки.
Была создана команда поддержки.
Дальнейшие периоды работы команды нашли отображение в обновленной дорожной карте, которая сконцентрирована на следующих шести месяцах. Этапы включают в себя работу над реферальной программой, открытие дополнительных шлюзов и многое другое.
текст: Евгения Лиходей
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