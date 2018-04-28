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Мосгаз перенес проведение профилактики горелки Вечного огня в Александровском саду с 4 на 8 мая
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Мосгаз перенес проведение профилактики горелки Вечного огня в Александровском саду с 4 на 8 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Мосгаза проведут профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду 8 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Мосгаз».
«8 мая в канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Мосгаз проведет торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году 8 мая в год 72-й годовщины Великой Победы исполнилось 50 лет со дня зажжения Вечного огня на мемориальном архитектурном ансамбле «Могила Неизвестного солдата» в Александровском саду. Уточняется, что Мосгаз с первого дня зажжения Вечного огня у стен Кремля занимается его обслуживанием. Специалисты компании проводят обязательную профилактику уникального газогорелочного устройства раз в месяц и дополнительно перед государственными праздниками, такими как День защитника Отечества и День Победы, благодаря чему поддерживается постоянное горение пламени.
«Работы относятся к категории повышенной сложности, и это огромная ответственность для общества, поэтому профилактику проводят высококвалифицированные слесари, которые находятся в компании на особом счету. Чтобы символ Великой Победы — Вечный огонь — полностью оправдывал свое название, во время профилактики пламя будет перенесено на временную горелку специальным факелом», — пояснили в пресс-службе, добавив, что временное газогорелочное устройство является уменьшенной копией основной горелки. Благодаря ему, в 2010 г. пламя вернулось в Александровский сад после реконструкции мемориала со своего временного пребывания на Поклонной горе.
«Во время профилактических мероприятий звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону. Каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, а в случае необходимости заменят платиновую спираль. Три запальника обеспечивают трехкратное резервирование стабильного горения пламени в любую погоду. По традиции, по окончанию «таинства» Священное Пламя вернется на звезду мемориала», — отметили в пресс-службе, пояснив, что профилактические мероприятия займут около 40 минут.
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