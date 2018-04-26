Родина знаменитого холодильника рискует остаться без мэра

26 апреля инициативная группа Совета депутатов Юрюзани вручила главе городского поселения Сергею Замятину обращение с прошением об отставке. Накануне народные избранники поставили ему «неуд» за неотчет о деятельности за 2017 год.

Решение парламентарии приняли после того, как Замятин три раза без объяснения причин проигнорировал заседания Совета, на которых от него ждали отчета о работе администрации в прошлом году.

Неудовлетворительную оценку глава Юрюзани получает уже второй год подряд. Это, по закону, может привести к автоматической отставке.

"Пока — это только инициатива, она еще не означает, что его отправят в отставку. Дата следующего заседания — 15 мая. На нем будет приниматься решение и будет понятно, как действовать дальше", — отметил собеседник "Уралинформбюро" в Совете.

Сам Сергей Замятин смотрит на ситуацию иначе. По его словам, в силу не вступило решение о первом «неуде» — судебный процесс еще идет. А на вчерашнем заседании Совета он не присутствовал, потому что его вызвали в Челябинск прокуратуру «по рабочим вопросам».

Сложившуюся ситуацию он объясняет так: «Я избирался всенародным голосованием. Затем был принят Устав, которым они сейчас руководствуются, по которому они будут назначать главу. Но, так как я был избран народом, в их полномочия не входит назначать дату отчета. В Уставе написано, что я отчитываюсь перед избирателями. Назначая мне дату, они превышают свои полномочия. То, что я им как самовыдвиженец не нравлюсь — я об этом знаю. Будем в суд обращаться».

Сергей Замятин руководит Юрюзанью с 2014 года. Многим это городское поселение известно как место производства популярных советских холодильников.