Ещё
Родина знаменитого холодильника рискует остаться без мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родина знаменитого холодильника рискует остаться без мэра 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
26 апреля инициативная группа Совета депутатов Юрюзани вручила главе городского поселения Сергею Замятину обращение с прошением об отставке. Накануне народные избранники поставили ему «неуд» за неотчет о деятельности за 2017 год.
Решение парламентарии приняли после того, как Замятин три раза без объяснения причин проигнорировал заседания Совета, на которых от него ждали отчета о работе администрации в прошлом году.
Неудовлетворительную оценку глава Юрюзани получает уже второй год подряд. Это, по закону, может привести к автоматической отставке.
"Пока — это только инициатива, она еще не означает, что его отправят в отставку. Дата следующего заседания — 15 мая. На нем будет приниматься решение и будет понятно, как действовать дальше", — отметил собеседник "Уралинформбюро" в Совете.
Сам Сергей Замятин смотрит на ситуацию иначе. По его словам, в силу не вступило решение о первом «неуде» — судебный процесс еще идет. А на вчерашнем заседании Совета он не присутствовал, потому что его вызвали в Челябинск в прокуратуру «по рабочим вопросам».
Сложившуюся ситуацию он объясняет так: «Я избирался всенародным голосованием. Затем был принят Устав, которым они сейчас руководствуются, по которому они будут назначать главу. Но, так как я был избран народом, в их полномочия не входит назначать дату отчета. В Уставе написано, что я отчитываюсь перед избирателями. Назначая мне дату, они превышают свои полномочия. То, что я им как самовыдвиженец не нравлюсь — я об этом знаю. Будем в суд обращаться».
Сергей Замятин руководит Юрюзанью с 2014 года. Многим это городское поселение известно как место производства популярных советских холодильников.
Уралинформбюро: последние новости
Интерпол назвал диплом "золотой судьи" с Кубани поддельным Владимир Пресняков-старший попал в больницу с инфарктом В Тобольске глыба грунта убила рабочего китайского предприятия
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Макаревич снова оскорбил россиян166
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…47
Столтенберг анонсировал совещание по России159
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
03:11
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…
Истории Статьи
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение