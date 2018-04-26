«Мусорная» мафия — это только вершина айсберга

Еще накануне года экологии, каковым, если кто помнит, был объявлен 2017 год, эксперты в области охраны окружающей среды заявили, что из-за отсутствия утилизации, инвестиций в данную сферу и криминальности мусорного бизнеса в стране накоплено порядка 100 миллиардов (!) тонн различных отходов, большая часть из которых не имеет собственника. Примечательно, что параллельно с этим генеральный прокурор страны Юрий Чайка подчеркнул, что более 80% полигонов в России не соответствуют установленным требованиям, а в переработку отправляется менее 40% от всего объема утилизируемого мусора. Тогда же он отметил, что органы прокуратуры усилили надзор за исполнением законодательства об отходах производства и потребления, поскольку «В последние годы становится очевидной растущая угроза здоровью человека и окружающей среде в результате увеличения объема образующихся отходов при низкой степени их переработки».

С тех пор минуло 2 года, а ситуация вокруг мусорных полигонов, похоже, в лучшую сторону так и не изменилась, несмотря на то, что в системе утилизации отходов того же столичного региона появились серьезные, денежные и влиятельные игроки (их конкретные имена и фамилии «СП» перечисляла в материале от 9 апреля с.г. «Мусорные бунты: кто наживается на слезах отравленного Подмосковья »). Мусор валится в регион сотнями тонн, а настоящих владельцев полигонов, ответственных за ненадлежащее состояние этих объектов, приходится, констатирует руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, разыскивать в офшорах.

И руководитель Центра экономической политики и бизнеса, эксперт по вопросам коррупции Елена Румянцева призывает задуматься — почему же на уровне реальной заботы о населении творится такой беспредел, что уже даже по поводу выбросов от сгнившего мусора люди обращаются к главе государства, так как больше не к кому, их не слышат и не замечают.

— Ладно, — рассуждает она, — с полигоном в Кучино дозвонились до Владимира Путина в ходе прямой линии, свалку закрыли, приступили к дегазации. А что делать тем, кто живет у других таких же опасных для их здоровья мусорных полигонов, если они не могут дозвониться президенту?

«СП»: — Но в том же Подмосковье и до этого закрывали полигоны твердых бытовых отходов. С 2013 года, например, в регионе закрылось 24 полигона из 39, на 2018 год запланировано закрытие еще четырех.

— Но гражданам-то о механизмах их закрытия достоверно ничего не известно! Не хватает серьезных обобщающих данных, свидетельствующих об отсутствии в работе ответственных лиц правонарушений. Кто их закрывает, на основании чьих требований, на основании какой нормативно-правовой базы? Это сведения, которые без участия независимых общественных наблюдателей и СМИ носят исключительно закрытый характер. А должны быть открыты для всех, так как люди, проживающие рядом с такими полигонами, должны знать — что за объекты находятся рядом с их жильем, какова их безопасность? Также они должны иметь возможность контролировать ситуацию в условиях высокой криминализации и коррупционности российской экономики.

«СП»: — Два года назад Юрий Чайка говорил, что из более 14 тысяч объектов размещения отходов по заявлениям организаций в официальный реестр включено только 3,8 тысячи объектов, то есть чуть более 25%. Но при этом многие не включенные в реестр объекты функционируют, имеют действующие лицензии и иную разрешительную документацию, которые регулярно переоформляются. Почему так происходит?

— Потому что компании, занимающиеся этим бизнесом, имеют доброжелательные отношения с местными властями, арендуя у них землю под свалки. Не понравится власти арендатор, она может в любой момент расторгнуть с ним договор аренды земли. Сегодня в условиях коррупции постоянно идет негласная борьба за сферы влияния в отношении доходов, которые собираются во многом с населения (как в 90-х в пользу узкого круга частных лиц шло перераспределение государственной собственности). Финансы рядовых россиян выступают как место схватки коррупционных групп, не подпускающих никого ни к гласному демократизированному управлению различными общественными связями, ни к развитию бизнеса на конкурентной основе. В связи с этим для устранения конкурентов коррупционными группами, подминающими под себя различные сферы бизнеса, нередко создаются такие административные барьеры, которые невозможно преодолеть. А те, кто создает данные административные барьеры, уже позволяет внутри своих сфер влияния работать, как он сам хочет, как ему нравится, в ущерб всем нам.

«СП»: — Все это понятно, но народ хочет, как говорится, знать своих героев в лицо.

— В России в условиях распространения массовых коррупционных нарушений на всех уровнях управления экономикой, как только называются конкретные фамилии влиятельных, со связями, правопреступников и их злодеяния, сразу же начинают действовать механизмы расправы над инициаторами таких персональных разбирательств, направленных на разрушение кланового характера ведения криминального бизнеса в стране. Особенно это касается выявления и обсуждения нарушений влиятельных представителей правоохранительных органов , обеспечивающих безнаказанность незаконной деятельности своими должностными полномочиями, прикрывающих огромные нарушения или непосредственно участвующие в них. По этой реально существующей практике криминальной деятельности «авторитетов в погонах» уже экранизировано много сюжетов в России и за рубежом. По всему миру независимых и честных людей, борющихся с «оборотнями в погонах» грабят, убивают, возбуждают на них уголовные дела и подбрасывают наркотики, преследуют не по закону в целях продолжения незаконной деятельности и безнаказанности совершения коррупционных преступлений. Можно только констатировать известный научный тезис, что в тех сферах, где нет наказания, там почти всегда жди повторения преступных действий.

Справка «СП»