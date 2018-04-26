В зоопарке Ижевска впервые появятся скунсы и самые маленькие обезьяны в мире

ИЖЕВСК , 26 апреля. / ТАСС /. Скунсы и самые маленькие обезьяны в мире впервые появятся в вольерах государственного зоопарка Удмуртии в мае 2018 года. Об этом в четверг рассказала корреспонденту ТАСС директор зоопарка Светлана Малышева

"К 1 мая мы планируем впервые высадить в павильон «Страна обезьян» двух скунсов и мини-мармозеток, самых маленьких в мире обезьян. Их максимальный рост составляет всего 10 см", — рассказала она.

По ее словам, две самки скунса приехали в Ижевск из другого российского зоопарка. «Это две замечательные девочки, он не пахнут, поскольку железа удалена. Они полосатые, красивые, со временем у них появятся и самцы», — отметила Малышева.

Руководитель учреждения рассказала также, что мини-мармозетки какое-то время уже находились на территории зоопарка под наблюдением ветеринаров, но их не показывали, поскольку не было подходящего помещения. В этом сезоне посетители смогут впервые увидеть крошечных животных благодаря тому, что в павильоне «Страна обезьян» появилось четыре новых вольера.