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В зоопарке Ижевска впервые появятся скунсы и самые маленькие обезьяны в мире
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В зоопарке Ижевска впервые появятся скунсы и самые маленькие обезьяны в мире 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 26 апреля. /ТАСС/. Скунсы и самые маленькие обезьяны в мире впервые появятся в вольерах государственного зоопарка Удмуртии в мае 2018 года. Об этом в четверг рассказала корреспонденту ТАСС директор зоопарка Светлана Малышева.
"К 1 мая мы планируем впервые высадить в павильон «Страна обезьян» двух скунсов и мини-мармозеток, самых маленьких в мире обезьян. Их максимальный рост составляет всего 10 см", — рассказала она.
По ее словам, две самки скунса приехали в Ижевск из другого российского зоопарка. «Это две замечательные девочки, он не пахнут, поскольку железа удалена. Они полосатые, красивые, со временем у них появятся и самцы», — отметила Малышева.
Руководитель учреждения рассказала также, что мини-мармозетки какое-то время уже находились на территории зоопарка под наблюдением ветеринаров, но их не показывали, поскольку не было подходящего помещения. В этом сезоне посетители смогут впервые увидеть крошечных животных благодаря тому, что в павильоне «Страна обезьян» появилось четыре новых вольера.
Зоопарк Удмуртии открыли в 2008 году, по данным официального сайта, он входит в пятерку самых посещаемых зоопарков России и в двадцатку лучших зоопарков Европы. Здесь проживают более 700 особей животных, в том числе редкие и исчезающие представители российской и мировой фауны. Экспозиции зоопарка разделены по зоогеографическому и ландшафтному принципу на несколько зон: «Белый север», «Дальний Восток», «Удмуртская деревня», «Сокровища тайги» и «Пруд», «Страна обезьян» и т. д.
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