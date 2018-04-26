Калининградские депутаты посадили на зарплаты родственниц, друзей и любовниц

Калининграде сразу нескольких депутатов областной думы уличили в конфликте интересов — на должности депутатских помощников они взяли своих родственниц, друзей, бизнес-партнеров и возлюбленных. Все бы ничего, но на содержание помощников тратятся бюджетные деньги.

Скажи мне, кто твой помощник…

«Еще шесть депутатов работают вместе со своими возлюбленными, друзьями и коллегами, хотя формально нарушений в этом нет», — пишет ТИР.

На каждого помощника депутата из бюджета выделяется зарплата, а также ежемесячная премия. Сложившаяся ситуация содержит явную коррупционную составляющую — конфликт интересов, который ведет к лишению мандата, — однако в самой думе ее не видят в упор.

Кандидатуры своих помощников депутаты предлагают сами, они же и контролируют их работу (интересно, как депутат Орехов контролирует работы своей жены, а депутат Олейник — матери), однако зачисление в штат производится по решению председателя и руководства аппарата думы.

«Весьма странно, что у председателя Калининградской областной Думы и руководства аппарата не возникло никаких подозрений, когда они брали на работу помощниками депутатов людей с одинаковыми фамилиями. Ведь депутаты только рекомендуют кандидатуры своих помощников, а конечное решение принимает руководство Думы. Такие ситуации будут исправляться, когда подобные «просчеты» реальную ответственность понесут все фигуранты, в том числе руководство», — прокомментировал находку руководитель регионального антикоррупционного центра в Калининграде Игорь Сергеев