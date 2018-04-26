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Калининградские депутаты посадили на зарплаты родственниц, друзей и любовниц
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Калининградские депутаты посадили на зарплаты родственниц, друзей и любовниц 

pasmi.ru 1 час назад
В Калининграде сразу нескольких депутатов областной думы уличили в конфликте интересов — на должности депутатских помощников они взяли своих родственниц, друзей, бизнес-партнеров и возлюбленных. Все бы ничего, но на содержание помощников тратятся бюджетные деньги.
Скажи мне, кто твой помощник…
Штатное расписание Калининградской областной думы проверили активисты регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл — Россия». Проверка показала, что в 2017 году трое из депутатов пристроили на теплые места помощников своих родственников: у главы комитета по сельскому хозяйству Валерия Губарова в помощницах оказалась сестра, у единоросса Александра Орехова — жена, а депутат от ЛДПР Андрей Олейник трудоустроил в думу свою мать.
«Еще шесть депутатов работают вместе со своими возлюбленными, друзьями и коллегами, хотя формально нарушений в этом нет», — пишет ТИР.
На каждого помощника депутата из бюджета выделяется зарплата, а также ежемесячная премия. Сложившаяся ситуация содержит явную коррупционную составляющую — конфликт интересов, который ведет к лишению мандата, — однако в самой думе ее не видят в упор.
Кандидатуры своих помощников депутаты предлагают сами, они же и контролируют их работу (интересно, как депутат Орехов контролирует работы своей жены, а депутат Олейник — матери), однако зачисление в штат производится по решению председателя и руководства аппарата думы.
«Весьма странно, что у председателя Калининградской областной Думы и руководства аппарата не возникло никаких подозрений, когда они брали на работу помощниками депутатов людей с одинаковыми фамилиями. Ведь депутаты только рекомендуют кандидатуры своих помощников, а конечное решение принимает руководство Думы. Такие ситуации будут исправляться, когда подобные «просчеты» реальную ответственность понесут все фигуранты, в том числе руководство», — прокомментировал находку руководитель регионального антикоррупционного центра в Калининграде Игорь Сергеев.
Общественники обратились с заявлением в прокуратуру Калининградской области, где подтвердили возможное наличие конфликта интересов у трех вышеназванных депутатов. Информация направлена в комиссию Калининградской областной Думы.
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