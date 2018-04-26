Ещё
Замгенпрокурора объявил выговор руководителям фондов капремонта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замгенпрокурора объявил выговор руководителям фондов капремонта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 26 апр — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук объявил предостережения руководителям фондов капитального ремонта многоквартирных домов в пяти регионах СКФО из-за имеющихся долгов и низкой собираемости взносов.
"Объявляю предостережения ряду должностных лиц региональных операторов, которые не приняли надлежащих мер в соответствии с действующим законодательством по собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов", — сказал Сыдорук в четверг на совещании руководителей правоохранительных органов СКФО в Нальчике.
Среди тех, кто получил предостережения, оказались руководители фондов капремонта Кабардино-Балкарии, где задолженность по взносам на апрель текущего года составила 842 миллиона рублей, а уровень собираемости взносов — 30%, Северной Осетии (задолженность 880 миллионов, собираемость — 16%), Ингушетии (задолженность 39 миллионов, собираемость — 33%), Дагестана (задолженность 925 миллионов, собираемость — 29%) и Карачаево-Черкесии (задолженность 195 миллионов, собираемость — 67%).
"Разъясняю вам, что в случае непринятия соответствующих мер вы будете нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Прокуроров субъектов прошу взять на контроль лиц, получивших предостережения", — заявил Сыдорук.
РИА Новости: последние новости
В комитете Госдумы прокомментировали заявление Макрона по Сирии США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки" США намеренно искажают положения военной доктрины России, заявили в МИД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона93
Самбурская унизила Летучую15
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США151
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение