Замгенпрокурора объявил выговор руководителям фондов капремонта

"Объявляю предостережения ряду должностных лиц региональных операторов, которые не приняли надлежащих мер в соответствии с действующим законодательством по собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов", — сказал Сыдорук в четверг на совещании руководителей правоохранительных органов СКФО в Нальчике.

Среди тех, кто получил предостережения, оказались руководители фондов капремонта Кабардино-Балкарии , где задолженность по взносам на апрель текущего года составила 842 миллиона рублей, а уровень собираемости взносов — 30%, Северной Осетии (задолженность 880 миллионов, собираемость — 16%), Ингушетии (задолженность 39 миллионов, собираемость — 33%), Дагестана (задолженность 925 миллионов, собираемость — 29%) и Карачаево-Черкесии (задолженность 195 миллионов, собираемость — 67%).

"Разъясняю вам, что в случае непринятия соответствующих мер вы будете нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Прокуроров субъектов прошу взять на контроль лиц, получивших предостережения", — заявил Сыдорук.