Президент РАН стал офицером Ордена Академических пальм 

Французский орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом в 1808 году для награждения университетских и академических работников за особые заслуги в области образования и просвещения, иностранные ученые и преподаватели получают лишь в исключительных случаях.
На днях звания офицера Ордена Академических пальм, французской награды за заслуги в науке и образовании, был удостоен Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Место для получения награды ученым выбрано по соседству с бюстом российского императора Петра Великого. Этот монумент был передан Россией в дар Французской академии в октябре 2017 года.
«Я получаю, во-первых, французский орден, во-вторых, — получаю его в стенах Французской академии наук, и, в-третьих, я его получаю рядом с бюстом нашего императора, который, фактически, дал старт научным исследованиям в стране и научному будущему", — отметил академик Сергеев.
Отметим, что Посол России в Париже Алексей Мешков высоко оценил вручение ордена Сергееву. «Сегодняшнее вручение высокой награды Французской республики президенту РАН — безусловное и наглядное подтверждение актуальности и востребованности научных обменов между Россией и Францией, но, прежде всего, это свидетельство высокого исследовательского вклада и личного участия академика Сергеева в развитие науки», — отметил дипломат.