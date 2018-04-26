Райан Гослинг и Ева Мендес передумали разводиться и покупают новый дом 

Некоторое время назад в Сети появились слухи, что Райан Гослинг и Ева Мендес собираются разводиться. Актриса ужасно сильно ревновала мужа к его коллеге по съемочной площадке, звезде сериала «Корона» Клэр Фой, с которой он вместе снимался в фильме «Первый человек» и которую утешал после развода. К счастью, слухи так и остались слухами. Более того, в настоящий момент супруги присматривают себе в Калифорнии новый особняк.
Пара уже остановила свой выбор на шикарной вилле стоимостью восемь миллионов долларов, расположенной в 16 километрах от центра Лос-Анджелеса, где они проживают сейчас. По данным агентства по недвижимости Sotheby, дом был построен в 1924 году в духе итальянского ренессанса. В доме имеются шесть спален, три санузла, кухня с дизайнерской мебелью, винный погреб, бассейн, сап-салон и огромная терраса. Для гостей предусмотрен отдельный домик площадью 111 квадратных метров. Особняк известен в округе как Villa delle Favole, что в переводе с итальянского означает «Сказочная вилла».
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Кстати, если сумма в восемь миллионов покажется супругам слишком уж большой, они вполне могут присмотреться к ранчо Майли Сайрус в Лос-Анджелесе. Недавно певица выставила на продажу недвижимость, которую приобрела всего три года назад. В главном доме имеются семь спален, шесть ванных комнат и огромная кухня. Изюминка ранчо — стойло для лошадей на 10 мест. Кроме того, на площади в 20 тысяч квадратных метров расположились сады, виноградники и большой бассейн. Стоимость этого райского уголка на три миллиона дешевле, чем вилла, которую присмотрели Мендес и Гослинг.