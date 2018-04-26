В Вологде прошло заседание Дискуссионного клуба на тему космонавтики

«Сегодня у нас очень интересная тема — космонавтика. И здесь нам есть чем гордиться: российская космическая отрасль является одной из самых мощных в мире. Наша страна безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике и в запусках на орбиту. Мы рады приветствовать сегодня нашу гостью, в зале нет свободных мест, больше 60 человек из 24 районов области, Вологды Череповца », — сказал в приветственной речи председатель регионального ЗакСа Андрей Луценко.

На заседании Серова выразила обеспокоенность тем, что нынешняя молодежь практически ничего не знает о космосе и предложила гражданам России с детства рассказывать о космосе, что поспособствует привлечению в отрасль новых людей.

Космонавт рассказала, что во время полетов ей было страшно, однако годы тренировок положительно сказались на её состоянии. Она отметила, что представителей внеземной цивилизации не встречала, однако во время работы происходили интересные истории.

«Так, когда мы взяли пробы пыли, которая скопилась на наружной части иллюминатора, то нашли там бактерии, которые обитают только в Балтийском море. Откуда они там взялись — загадка», — рассказала депутат.

Фото: пресс-служба ЗакСа