Главам операторов фондов ЖКХ пяти регионов СКФО объявлено предостережение

НАЛЬЧИК , 26 апреля. / ТАСС /. Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук объявил предостережения руководителям региональных операторов ремонта многоквартирных домов (МКД) пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) из-за долгов за ремонт многоквартирных домов. Документы вручены в четверг в Нальчике в ходе межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов СКФО, где рассматривались вопросы состояния законности в сферах ЖКХ, обеспечения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.

"Я хочу объявить предостережение ряду должностных лиц региональных операторов (фонд капитального ремонта многоквартирных домов — прим. ТАСС), которые не приняли надлежащих мер в соответствии с действующим законодательством по собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов", — сказал замгенпрокурора.

"Это не уголовная, даже не административная ответственность, но я прошу принять соответствующие меры чтобы снять эти вопросы", — добавил он. «Проблем не вижу. Если не примите соответствующие меры, разъясняю вам, что будете нести ответственность в соответствии с действующим законодательством, а прокуроров регионов прошу взять под контроль всех тех, которых сегодня предостерегли», — добавил Сыдорук.

Среди получивших предостережения руководитель некоммерческой организации «Региональный оператор Республики Северная Осетия — Алания — Фонд капитального ремонта МКД в Республике Северная Осетия-Алания» Зарина Батагова (задолженность по взносам на апрель 2018 года в регионе составила 880 млн рублей, уровень собираемости достиг 19%), руководитель организации «Региональный оператор — Фонд обеспечения и организации капитального ремонта МКД на территории Карачаево-Черкесской Республики » Керим Дураев (задолженность по взносам на апрель 2018 года в регионе составила 195 млн рублей, уровень собираемости достиг 67%), руководитель регионального оператора МКД Кабардино-Балкарии Артур Шогенов (задолженность по взносам на апрель 2018 года в регионе составила 842 млн рублей, уровень собираемости достиг 30%), и. о. руководителя «Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в МКД» Салам Гасайниев (задолженность по взносам на апрель 2018 года в регионе составила 525 млн рублей, уровень собираемости достиг 29%), руководитель фонда капитального ремонта МКД Республики Ингушетия Магомед Хидриев (задолженность по взносам на апрель 2018 года в регионе составила 39 млн рублей, уровень собираемости достиг 33%).

"Их бездействие могло повлечь нарушения прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства на своевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В случае непринятия надлежащих мер должностные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", — отметил заместитель генпрокурора.