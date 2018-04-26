От русской РЭБ спасут лишь малые атомные бомбы

Между тем, днем ранее за океаном другой генерал по кличке «Тони» — Раймонд Томас , глава командования Сил специальных операций (ССО) США выступил на ежегодном симпозиуме GEOINT, посвященном вопросам геопространственной разведки, в Тампе, штат Флорида. Томас заявил, что Сирия сегодня является самой «агрессивной средой радиоэлектронной войны за всю историю». По его словам, «противник каждый день тестирует американцев на прочность». Более того, «враг заглушает связь и даже отключает радиоаппаратуру воздушных судов АС-130».

Кроме того, стало известно, что американские официальные лица по вопросам обороны описали в своих отчетах факт применения самолета радиоэлектронной борьбы Grumman EA-6 Prowler для подавления действий российских систем РЭБ во время той самой, ставшей знаменитой на весь мир, ракетной атаки 14 апреля. Перед экипажем EA-6, понятное дело, ставилась задача по недопущению радиоэлектронного перехвата «Томагавков» и ракет AGM-158 JASSM.

Профессор Тодд Хамфрис, директор лаборатории радионавигации Техасского университета, комментируя слова начальника командования ССО США, сказал, что американские ударные беспилотники, как и некоторые высокоточные боеприпасы, стали малоэффективным оружием в Сирии из-за глушения сигнала GPS. «Нечто подобное было в Крыму четыре года назад, когда мы не смогли установить контроль над небом полуострова», — заявил он. Тем самым, между прочим, фактически заодно признав факт прямой военной поддержки Вашингтоном государственного переворота на Украине

«Они (действия российских средств РЭБ — авт.) немного враждебнее, чем кинетические пули и снаряды, но иногда эффект может быть столь же разрушительным, — констатирует Тодд Хамфрис. — Это как стрелять с помощью радиоволн вместо пуль».

Эти заявления об эффективности российских систем РЭБ явно диссонируют с недавними бравурными отчетами Пентагона об успехе ракетной атаки 14 апреля. Да и тон подачи информации явно свидетельствует об уныние заокеанских генералов и военных специалистов. Видимо, американское общество, да и в целом — западное подготавливается к переоценке разрекламированной Пентагоном «акции наказания Асада». Очевидно, новость об оказавшихся в руках Москвы перехваченных «Томагавках» подействовала, как холодный душ.

Как пишет NBC News, Министерство обороны США пытается противостоять российским силам и их уникальной угрозе в электромагнитном спектре. Но эти усилия, судя по предоставленным Минобороны РФ «вещдокам», малоэффективны.

Фактически американская программа EWPMT (Electronic Warfare Planning and Management Tool — электронные войны: инструменты планирования и управления — авт.), которая направлена против российских систем РЭБ, провалена. В частности, генерал-майор Джон Моррисон, руководитель кибер-центра передового опыта, считает, что текущая стратегия EWPMT не соответствует сегодняшним потребностям армии США. Не говоря уже о завтрашнем дне.

Например, американское командование не знает, какое именно натовские оружие, техника или воинские подразделения окажутся под действием вражеской системы РЭБ на поле боя. И главное — насколько это серьезно?

Но пентагоновские генералы хотят иметь реальную картину, причем — на мониторах в своих штабах. Однако пока такой возможности у них точно нет. Ведь иначе вряд ли бы Вашингтон победно отрапортовал о стопроцентных попаданиях «Томагавков» в цели, если бы своевременно узнал о провале этой ракетной атаки. В конце концов, в таком случае штатовские генералы могли бы уклончиво сообщить, будто преобладающее число образцов высокоточного оружия достигло цели, а «информация о некоторых неудачах» уточняется. Теперь под критику общественности попадает и прошлогодняя атака «Томагавками» по Сирии.

В свою очередь, американские военные реагируют на эту ситуацию как капризные дети, которым ни в чем никогда не отказывали. Мол, подай им немедленно достойное оружие против русских станций РЭБ. Полковник Марти Хагенстон, руководитель одного из многочисленных проектов по электронной войне, сообщил, что Главное управление армии четко заявило: времени на работу в этом направлении больше нет. Пентагон требует от разработчиков как можно быстрее закрыть «русский вопрос».

Отметим, что Запад тут задействовал свои лучшие компании, специализирующиеся на разработках систем РЭБ. Это — Raytheon (США), Alliant Techsystems, Inc. (США), BAE Systems (Великобритания), Rockwell Collins (США), IAI Elta ( Израиль ), L-3 communications (США), General Dynamics Corporation (США), SAAB ( Швеция ), Thales (Франция) и Teledyne Defense Ltd. (Великобритания). Эти фирмы контролируют практически весь мировой рынок систем и приборов радиоэлектронной борьбы. Хотя, по сути, продают дорогостоящие пустышки, причем — на $300 млн ежегодно.

Для сведения: одной из лучших американских систем РЭБ — AN / SLQ-32 («Slick 32») — вот-вот исполнится 40 лет. И хотя у неё есть несколько более поздних версий, однако ничего принципиального нового пока не придумано.

В то же время в СМИ просочилась информация, что Пентагон вроде бы нашел решение все более острого «русского вопроса». Любопытно узнать: какое именно? Оказывается, американские солдаты уже тестируют некую систему Raven Claw 1 («Вороний коготь -1»), задача которой в визуализации на экране портативного прибора примерного местонахождения наших установок РЭБ. А также — в оценке их возможностей.

Поскольку точность не гарантируется, а определить получится в лучшем случае только ориентировочные координаты русской станции, значит, удар по ней должен быть достаточно сильным, чтобы гарантированно вывести установку из строя. А заодно и всю технику на площади в несколько десятков квадратных километров. Но как и чем это сделать?

Вероятно, США заранее планируют применять против системы РЭБ противника тактические ядерные заряды малой мощности. Этот сценарий, между тем, не кажется там уж фантастическим, учитывая, что вся стратегия и тактика современных войн «по-американски» построена на цифровых технологиях и GPS-позиционировании.