Ещё
Солнечные электростанции на Алтае увеличили выработку энергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Солнечные электростанции на Алтае увеличили выработку энергии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сегодня солнечная генерация республики располагает пятью электростанциями суммарной мощностью в сорок мегаватт, что покрывает более трети среднегодовой потребности региона в электроэнергии. Республика Алтай — единственный субъект федерации, чья генерация основана исключительно на возобновляемых источниках энергии. Долгое время она получала основной объем мощности — около 100 мегаватт — по перетокам из соседних регионов. Но в последние годы активно развивает собственную выработку: строит мини— и микро-ГЭС, автономные дизель-солнечные станции, небольшие ветро-дизель-солнечные генераторы. В 2013 году региону удалось привлечь крупного инвестора и к возведению солнечных станций.
По словам экспертов, работа солнечных станций позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Это соответствует заявленной властями республики стратегии бережного использования природного потенциала и развития региона на принципах «зеленой экономики».
Инвестор — компания «Хевел» — обещает к 2022 году довести общую мощность солнечной генерации в Республике Алтай до 145 мегаватт. По словам главы региона Александра Бердникова, это позволит не только полностью закрыть собственную потребность в электро-энергии, но и поставлять ее за пределы республики через оптовый рынок.
— В 2018-м будет построена первая очередь электростанции в селе Ине мощностью десять мегаватт, а мощность Майминской СЭС увеличена на пять мегаватт — к концу года она составит 25 мегаватт, — сообщил руководитель компании Игорь Шахрай.
Кроме того, правительство Республики Алтай совместно с рядом компаний, специализирующихся в области возобновляемой энергетики, обсуждает возможность формирования сети объектов солнечной генерации с использованием сетевых накопителей энергии. Это позволит создать надежный источник энергоснабжения, не требующий резервирующих мощностей на сжигаемом топливе.
Российская Газета: последние новости
Врач Трампа опроверг информацию о ДТП в пьяном виде ЦБ утвердил план помощи Азиатско-Тихоокеанскому банку Генштаб России рассказал о изучении "умных" ракет США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров161
Трамп унизил Макрона95
Самбурская унизила Летучую16
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США149
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение