Солнечные электростанции на Алтае увеличили выработку энергии

Сегодня солнечная генерация республики располагает пятью электростанциями суммарной мощностью в сорок мегаватт, что покрывает более трети среднегодовой потребности региона в электроэнергии. Республика Алтай — единственный субъект федерации, чья генерация основана исключительно на возобновляемых источниках энергии. Долгое время она получала основной объем мощности — около 100 мегаватт — по перетокам из соседних регионов. Но в последние годы активно развивает собственную выработку: строит мини— и микро-ГЭС, автономные дизель-солнечные станции, небольшие ветро-дизель-солнечные генераторы. В 2013 году региону удалось привлечь крупного инвестора и к возведению солнечных станций.

По словам экспертов, работа солнечных станций позволяет существенно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Это соответствует заявленной властями республики стратегии бережного использования природного потенциала и развития региона на принципах «зеленой экономики».

Инвестор — компания «Хевел» — обещает к 2022 году довести общую мощность солнечной генерации в Республике Алтай до 145 мегаватт. По словам главы региона Александра Бердникова, это позволит не только полностью закрыть собственную потребность в электро-энергии, но и поставлять ее за пределы республики через оптовый рынок.

— В 2018-м будет построена первая очередь электростанции в селе Ине мощностью десять мегаватт, а мощность Майминской СЭС увеличена на пять мегаватт — к концу года она составит 25 мегаватт, — сообщил руководитель компании Игорь Шахрай

Кроме того, правительство Республики Алтай совместно с рядом компаний, специализирующихся в области возобновляемой энергетики, обсуждает возможность формирования сети объектов солнечной генерации с использованием сетевых накопителей энергии. Это позволит создать надежный источник энергоснабжения, не требующий резервирующих мощностей на сжигаемом топливе.