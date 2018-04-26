Генсекретарь ООН А. Гутерриш указал на необходимость укрепить и защищать соглашение по иранской ядерной проблеме 

ООН, 26 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе /СВПД/ очень важным, в связи с этим его необходимо укреплять и защищать. Об этом заявил официальный представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик в среду.
"Нам необходимо на основе этого важного достижения сохранять механизм нераспространения ядерного оружия, который является основой глобальной безопасности", — подчеркнул С. Дюжаррик.
Находящийся в США с визитом президент Франции Эммануэль Макрон 24 апреля обменялся мнениями с президентом США Дональдом Трампом по соглашению об иранской ядерной проблеме. Стороны выразили надежду на разработку нового соглашения по этому вопросу. Э. Макрон сообщил, что Франция намерена сотрудничать с Ираном по новому соглашению.
Президент Ирана Хасан Роухани в среду выступил с обращением к нации, в котором подверг США критике за попытку нарушить СВПД и вмешательство в дела Среднего Востока.
Д. Трамп в январе этого года объявил о решении в последний раз продлить до 12 мая режим заморозки санкций против Ирана, связанных с его ядерной программой, и потребовал от ЕС и Конгресса США внести поправки в СВПД и добавить в него пункт об ограничении ракетной программы Ирана, предупредив, что в случае недостижения консенсуса США выйдут из этого соглашения. —0—