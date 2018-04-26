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На Северном Кавказе за год выявили свыше 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ
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На Северном Кавказе за год выявили свыше 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 26 апреля. /ТАСС/. Прокуроры регионов Северного Кавказа в 2017 году выявили более 23 тыс. нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сказал заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук в четверг на координационном совещании руководителей правоохранительных органов СКФО в Нальчике, посвященном состоянию законности в сфере ЖКХ и соблюдению прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.
"В прошлом году прокурорами округа (СКФО — прим. ТАСС) было выявлено свыше 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, для их устранения которых внесено около пяти тысяч актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более четырех тысяч должностных и юридических лиц", — сказал Сыдорук.
Кроме того, по его словам, в сфере ЖКХ в регионах Северного Кавказа в прошлом году было выявлено 166 преступлений, в суды направлено 106 уголовных дел, к ответственности привлечено 47 виновных лиц.
Сыдорук также отметил просчеты в работе правоохранительных органов, в том числе в вопросах выявления коррупционных правонарушений. «В прошлом году прокурорами было отменено 328 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. С другой стороны, имеют место факты, когда правоохранительные органы возбуждают уголовные дела, когда для этого нет ни поводов, ни оснований», — пояснил заместитель генпрокурора РФ.
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