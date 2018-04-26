На Северном Кавказе за год выявили свыше 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ

НАЛЬЧИК , 26 апреля. / ТАСС /. Прокуроры регионов Северного Кавказа в 2017 году выявили более 23 тыс. нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сказал заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук в четверг на координационном совещании руководителей правоохранительных органов СКФО в Нальчике, посвященном состоянию законности в сфере ЖКХ и соблюдению прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья.

"В прошлом году прокурорами округа (СКФО — прим. ТАСС) было выявлено свыше 23 тыс. нарушений закона в сфере ЖКХ, для их устранения которых внесено около пяти тысяч актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более четырех тысяч должностных и юридических лиц", — сказал Сыдорук.

Кроме того, по его словам, в сфере ЖКХ в регионах Северного Кавказа в прошлом году было выявлено 166 преступлений, в суды направлено 106 уголовных дел, к ответственности привлечено 47 виновных лиц.