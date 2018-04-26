«Пока ждешь, помереть можно…» Челябинцы осаждают местную поликлинику из-за проблем с онлайн записью 

О произошедшем в соцсетях сообщили сами челябинцы. По их словам, речь идет о городской поликлинике №4. Дозвониться в регистратуру медучреждения якобы тоже не получается.
«Вот такая очередь сегодня в восемь утра в четвертую поликлинику города Челябинска. Заказать талоны на сайте не получается, система не алле, дозвониться в регистратуру невозможно. Жесть!» — сообщают местные жители.
Получить комментарий горздрава Челябинска на момент публикации не удалось. Пресс-секретарь ведомства Ирина Пономарева не брала трубку.
Между тем, челябинцы активно обсуждают ситуацию в соцсетях.
«Пока ждешь, помереть можно…» — отметил один из горожан.
«Это реально так?» — недоумевает другой.
Кроме того, местные жители советуют «пострадавшим» от очереди в поликлинику подать жалобу на случившееся в региональный минздрав.
Фото: vk.com/region_chelyaba, Александр Мезенцев