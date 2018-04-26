«Часть леса рискуем потерять»: челябинцев встревожило состояние городского бора

Челябинцев встревожило состояние городского бора, читатели 74.ru утверждают, что его плохо содержат. В Шершнёвском лесничестве заверили, что необходимые для спасения деревьев работы проводят по плану. Как ухаживают за лёгкими города — в нашем материале.

— В парке имени Гагарина шикарные хвойные посадки, которые, к сожалению, сейчас находятся в плачевном состоянии, — написал на 74.ru челябинец Иван Соколов . — Особенно плохо деревья себя чувствуют в части парка ближе к ТРК «Родник». Лес страдает от большого количества мусора и вредоносных насекомых, погибает. Сухие деревья и бурелом не убирают, от короеда не обрабатывают. В итоге с каждым годом лесопосадки хиреют. Такими темпами вскоре мы можем потерять часть красивого леса. Это очень пугает.

Оказалось, что претензии горожан не к парку, а к бору.

— Территория, о которой волнуются жители, относится к городскому бору, — объяснила пресс-секретарь Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина Ольга Сырейщикова. — С одной стороны наш парк ограничен рестораном «Шафран» (тропинка за рестораном относится уже к челябинскому зоопарку). У памятника Курчатову он оканчивается спортивными уличными тренажёрами и лыжероллерной трассой. Соответственно, делать что-либо за пределами этой территории мы не имеем права.

Но и сам парк от насекомых не обрабатывают.

— Дело в том, что короед и прочие вредоносные насекомые вживаются в сухостой, — уточнила Ольга Сырейщикова. — По весне они вылетают и заражают живые деревья поблизости, поэтому мы избавляемся от сухостоя: после разрешения специальной комиссии своими силами убираем погибающие деревья и в течение года высаживаем вместо них новые. За прошлый год так обновили 80 деревьев.

Такие погибающие деревья становятся рассадником короеда и других вредителей леса

В городском бору заверили, что тоже работают над сохранением посадок. Но территория большая — 113,5 гектара, и потому сроки работ растягиваются.

— Работаем круглогодично по плану, прописанному в госзадании, — заверил замруководителя Шершнёвского лесничества Роман Ракланов. — Проводим противопожарные мероприятия, в частности, создаём минерализованные полосы — действенные противопожарные барьеры, устанавливаем аншлаги с просьбами беречь лес. Высаживаем лесные культуры и ухаживаем за ними, выкашиваем нежелательные поросли ивы и осины, заменяем погибшие за зиму деревца. И продолжаем расчищать бор от горельников — леса, погибшего в 2008, 2010 и 2012 годах. В те годы засухи выгорели большие территории бора, которые приходится восстанавливать до сих пор. А последние года три пожаров в бору не было.

В парке Гагарина и городском бору стараются ежегодно высаживать новые деревца

— Плюс к этому по понедельникам и пятницам в бору трудится специально созданная бригада по очистке леса от сухостоя и твёрдых бытовых отходов, — рассказал главный лесничий Челябинского городского бора Ерлан Баймухамбетов. — Бригада в составе пяти человек чистит тропу пенсионеров, экологическую тропу и остальную закреплённую за бором территорию. Сейчас планируем привести в порядок участок вдоль улицы Худякова. Ну и в мае начнутся субботники, в которых традиционно участвуют разные организации и волонтёры. Обычно сообща удаётся собрать основную массу скопившегося за зиму мусора.