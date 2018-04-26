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Владивосток готовится к празднованию Дня Победы
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Владивосток готовится к празднованию Дня Победы 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
По словам начальника управления планирования и организационной работы Александра Лютова, подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась заблаговременно.
«Во Владивостоке состоится ряд мероприятий, посвященных 9 Мая. Это экспозиция военно-исторического вооружения, выставка техники, просветительский праздник для малышей «Мирное детство», народное гулянье для всех желающих «Победный май», а также организация полевой кухни в районах города и даже мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Безусловно, особое внимание уделено организации праздничных мероприятий, в ходе которых мы поздравим ветеранов и организуем для них концертные программ. 9 мая по центральным улицам пройдет парад войск и военной техники, частей Владивостокского гарнизона. Затем состоится шествие Бессмертного полка, после чего в скверах будут организованы дневные праздничные программы, — рассказал Александр Лютов. — Так, в сквере Адмирала Невельского угостим ветеранов солдатской кашей, а ведущие танцевальные и вокальные коллективы края исполнят для них свои номера. Вечером на центральной площади также состоится концертная программа. И в 22 часа ночное небо Владивостока озарят залпы салюта».
По информации и. о. начальника городского управления транспорта Сергея Цыбулина, компаниям-перевозчикам, чьи маршруты пролегают по центральным улицам города, рекомендовано продлить работу автобусов 9 мая до 24 часов.
Как отметила начальник управления культуры Светлана Шупиро, с 1 по 15 мая Владивосток украсят 30 баннеров с портретами живых ветеранов Великой Отечественной войны. При этом баннеры будут размещены в тех районах, где проживают ветераны.
Кроме этого, 9 мая центральная площадь будет украшена объемными буквами «ПОБЕДА» и надувной фигурой «ЗВЕЗДА», рядом с которыми можно будет всем желающим сфотографироваться.
Как рассказал начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко, в прошлом году в шествии Бессмертного полка приняло участие свыше 35 тысяч человек. Это те владивостокцы, чьи родные и близкие погибли на полях сражений или ушли из жизни уже в послевоенные годы. В этом году планируется такое же количество участников.
«Уже сейчас мы ведем набор волонтеров, которым предстоит помогать в формировании колонны «Бессмертного полка», раздавать георгиевские ленточки и создавать праздничное настроение, — подчеркнул Дмитрий Нестеренко. — Также в преддверии 9 Мая наши добровольцы раздадут около 35 тысяч георгиевских ленточек всем желающим. Акция по раздаче символов памяти пройдет с 4 по 8 мая в нескольких торговых центрах».
В этом году маршрут шествия будет традиционным — от здания «Серой лошади» (ул. Алеутская, 19а) до дома № 73 на ул. Светланской, а затем колонна свернет на набережную Цесаревича и пройдет до Корабельной Набережной.
В ходе заседания оргкомитета было озвучено, что в библиотеках и школах Владивостока проходят патриотические «Уроки мужества» и встречи с ветеранами.
«Подготовительная работа требует от нас чёткости, собранности и при этом теплого, творческого и душевного отношения к организации всех мероприятий», — обратился к присутствующим участникам оргкомитета Виталий Веркеенко.
Отметим, в эти дни ветераны Великой Отечественной войны во Владивостоке — это 368 человек — получают подарочные сертификаты от администрации города.
В заседании приняли участие руководители профильных управлений администрации приморской столицы, представители городского Совета ветеранов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, УМВД города Владивостока, Тихоокеанского флота и других организаций, участвующих в проведении праздничных мероприятий.
На мероприятия, посвященные 9 Мая, приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.
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