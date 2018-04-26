В комитете Госдумы прокомментировали заявление Макрона по Сирии

В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция разделяет позицию США о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации «Исламское государство» *. По его словам, Франция участвует в этой войне из-за того, что боевики ИГ* совершили теракты на территории его страны.

"Рассматривать все вот эти заявления нужно очень критически… Вместо того, чтобы вести последовательную борьбу с терроризмом, какую ведёт наша страна, вместо того, чтобы оказывать сегодня экономическую помощь сирийскому народу в той гуманитарной катастрофе, к которой привела в том числе и политика Запада, сегодня мы слышим только декларации, а реальных дел мало", — сказал Чепа РИА Новости.

Депутат Госдумы напомнил, что США, например, уже заявляли о полном разгроме террористов в Сирии.

"Давление, которое оказывает США на многие европейские страны, и то лицемерие, с которым сегодня западные страны ведут политику, говорит о том, что многие заявления, которые сегодня делают, надо рассматривать, как форму, с одной стороны, собственного пиара… и (с другой стороны, как) уход сегодняшней мировой политики во многом от принятого международного права", — сказал Чепа.

В качестве примера «политики для пиара» депутат привел действия президента США Дональда Трампа

Чепа также напомнил, что авиаудары США и их союзников по объектам сирийского правительства, «играют только на руку террористам». Это ещё раз говорит о лицемерии в политике, которую проводит Запад, убежден депутат.

"Я абсолютно уверен, что в Петербурге (в ходе визита Макрона в РФ ) речь будет идти и о борьбе с терроризмом. Но слова и дела расходятся диаметрально. Нет доверия сегодня ни Трампу, ни многим его последователям", — заключил он.

Как сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров , Макрон принял приглашение посетить Россию, в частности в контексте ПМЭФ, который пройдет в Петербурге 24-26 мая. Кроме того, планируется, что Макрон в ходе визита в Россию вместе с президентом России примет участие в первом заседании форума «Трианонский диалог».

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России

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