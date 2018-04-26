Достижения Путина немногочисленны и незначительны, друзей у России нет 

Отношения между Западом и Россией плохие, может быть, хуже, чем когда-либо. Даже во времена холодной войны чаще бывало лучше, чем сейчас. Тогда существовали правила игры, писаные и неписаные, которые все понимали.
Россия ведет себя нервно и агрессивно, поглощенная мыслями о возрождении былого величия, которое невозможно восстановить, пока у России не будет необходимых для этого ресурсов. Владимир Путин, полуфашистский кремлевский диктатор, имеет ядерное оружие. Он знает, что, если применит его, рискует уничтожить и себя самого, и Россию.
Я не верю в то, что, якобы, началась новая холодная война. В Сирии и Йемене идут прокси-войны. Идеологических разборок нет. Путин может раздражать и действовать на нервы, симпатии он не вызывает. ВВП России такой же, как у Испании, а уровень жизни существенно ниже. Китай давно обогнал Россию. Российский лидер кажется жалким.
Во времена Карибского кризиса 1962 года в Кремле был Никита Хрущев, человек, в общем-то, осторожный, а в Белом доме ему противостояли стратегически умные противники — такие, как Джон Ф. Кеннеди, Роберт Кеннеди и Роберт Макнамара. Люди друг друга знали, знали друг другу цену, кризис прошел. Путин — холодный игрок на шахматной доске, но позиция у него очень слабая. Ему надо весьма тщательно взвешивать свои шаги. Он знает, что Дональд Трамп — человек примитивный и лживый. Он знает, что американец в любой момент может смести со стола и доску, и фигуры.
Москва так и не оправилась после гибели СССР в 1989-1991 годах. Еще менее приятно для нее то, что бывшие колонии в Центральной Европе стали членами ЕС и НАТО, в то время как распад СССР был, по мнению Путина, «крупнейшей геополитической катастрофой 21 века» (так в оригинале — прим. ред.).
Когда в 1992 году развалилась Югославия, Москва встала на сторону Сербии, но все потеряла. Словения и Хорватия уже давно и в ЕС, и в НАТО. Да и остальные сближаются с Западом. В 2008 году Путин увидел для себя шанс на Кавказе и вторгся в Грузию. Провинции Абхазия и Южная Осетия отделились и сейчас являются вассалами России, но какая от этого польза? В 2014 году последовала российская аннексия Крыма и демонстративно плохо закамуфлированное вторжение в Восточную Украину. Запад ввел санкции, нарастил свою противоракетную оборону на востоке и отправил войска в прибалтийские страны и Польшу.
На тот момент сирийская гражданская война уже шла, диктатор из Дамаска, Башар Асад, проигрывал. Путин поспешил оказать ему широкомасштабную помощь в надежде обеспечить России плацдарм на Ближнем Востоке.
С тех пор Асад отвоевал большую часть своей территории. 400 тысяч сирийцев убиты, миллион стали беженцами или были изгнаны из родных мест. Сирия сейчас разрушена так же, как Германия в 1945 году. Все это обошлось в миллиарды. Помогло ли это как-то обычному, полунищему россиянину? Никоим образом.
Россию подозревают во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году в пользу Трампа и в осуществлении массированных хакерских атак на чувствительные западные компьютеры. Считается, что Россия ликвидировала перебежчика Александра Литвиненко и олигарха Бориса Березовского в Лондоне, ее подозревают и в недавней попытке уничтожить двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Россия нашпиговывала своих спортсменов допингом накануне зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Но использование Асадом отравляющего газа против гражданского населения в Думе означало, что чаша терпения переполнилась. Запад предпринял акцию с целью наказания, она была точна и ограниченна, и Москва прекрасно поняла главное: последствия могут быть и более серьезными.
Путинские достижения в Сирии, на Кавказе и на Украине немногочисленны и незначительны. Они истощили Россию, лишив ее средств, которые могли бы быть использованы лучшим образом. У России нет ни друзей, ни единомышленников, это ненастоящая сверхдержава. Хотелось бы, чтобы отношения между Западом и Россией были поспокойнее, но пока не получается.