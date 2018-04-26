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Жители запада Москвы обсудили важнейшие вопросы с руководством округа
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Жители запада Москвы обсудили важнейшие вопросы с руководством округа 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Встреча представителей власти с населением прошла в районе Тропарево-Никулино. В разговоре принимали участие исполняющий обязанности префекта округа Виктор Клименко, глава управы района Тропарево-Никулино Андрей Обухов и глава муниципального округа Тропарево-Никулино Александр Гагарин.
Говоря о комплексном развитии запада Москвы, Виктор Клименко отметил, что строящаяся линия метрополитена: от «Раменок» до «Рассказовки» готова на 95% и поедет к началу сентября. Однако город не остановится на достигнутом и продлит ее до Внукова. Рассказал Виктор Васильевич и о том, как строится в округе Большая кольцевая линия метро (рабочее название объекта –Третий пересадочный контур), упомянув о том, что строители уже осуществили вход на площадки на Аминьевском шоссе, рядом с префектурой на Ивана Франко и на улице Удальцова. До конца года будет завершен участок Северо-Западной хорды, проходящий через запад Москвы, что позволит сдать в эксплуатацию сложнейшую транспортную развязку в Крылатском. Активно строится и жилье — в минувшем году округ вырос на миллион квадратных метров недвижимости. В связи с чем, от жителей сразу нескольких динамично развивающихся районов: Тропарево-Никулино, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское поступили вопросы о строительстве детских образовательных учреждений и объектов здравоохранения. Люди говорили о том, что в растущих районах ощущается резкая нехватка школ, детских садов и поликлиник. Пока имеющиеся социальные объекты удовлетворяют потребности населения, но делают это на пределе своих возможностей: классы переполнены, вводится вторая смена. И.о. префекта округа Виктор Клименко объяснил жителям, что строительство новых образовательных объектов может инициировать только Департамент образования Москвы, с данной ситуацией там знакомы, как только от образовательного ведомства столицы поступит соответствующее официальное заключение, к процессу можно будет подключать городских архитекторов, а затем и строителей. Что касается детской поликлиники, то строительство ее в районе Тропарево-Никулино завершится в следующем году. А уже в этом году начнется возведение медицинского учреждения для взрослых и детей в Солнцеве на улице Авиаторов. Анализируя результаты встречи и.о. префекта округа Виктор Клименко подчеркнул, что по многим вопросам достигнут живительный компромисс, удалось коснуться самых острых и больных тем, услышать мнения жителей и взять на вооружение их пожелания и наказы. Многое из того, о чем просили люди, удастся сделать уже в этом году, например, осуществить благоустройство детской площадки в Ново-Переделкино и очистить пруд в Раменках, а также завершить отделку вестибюлей станции метро «Юго-Западная» и сдать в эксплуатацию новый подземный переход на Никулинской улице.
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