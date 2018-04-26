Заседание под представительством Екатерины Толстиковой привело к новым решениям (ВИДЕО)

Заседание под представительством Екатерины Толстиковой привело к новым решениям (ВИДЕО) Заседание рабочей группы по анализу эффективности управления, находящимся в собственности республики акциям АО и долям в ООО, прошло в правительстве республики под председательством вице-премьера министра имущества и земельных отношений РД Екатерины Толстиковой.

«От вас требуется информация такого характера: чем занимаются организации, какие показатели ФХД и что у нас со стратегией развития», — сообщила Толстикова представителям Минэкономразвития РД, Минсельхозпрода, Минтранса , службы госфинконтроля и налоговых органов

Заместитель руководителя ОАО «Корпорация развития Дагестана» Ринат Турабов сообщил, что с конца 2016 года корпорация участвует в федеральной программе по развитию СКФО.

Однако выяснилось, что в 2017 году, по некоторым показаниям, в финансовых отчетах финансово хозяйственной деятельности общества была продемонстрирована отрицательная динамика.