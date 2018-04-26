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Заседание под представительством Екатерины Толстиковой привело к новым решениям (ВИДЕО)
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Заседание под представительством Екатерины Толстиковой привело к новым решениям (ВИДЕО) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Заседание под представительством Екатерины Толстиковой привело к новым решениям (ВИДЕО) Заседание рабочей группы по анализу эффективности управления, находящимся в собственности республики акциям АО и долям в ООО, прошло в правительстве республики под председательством вице-премьера министра имущества и земельных отношений РД Екатерины Толстиковой.
«От вас требуется информация такого характера: чем занимаются организации, какие показатели ФХД и что у нас со стратегией развития», — сообщила Толстикова представителям Минэкономразвития РД, Минсельхозпрода, Минтранса, службы госфинконтроля и налоговых органов.
Заместитель руководителя ОАО «Корпорация развития Дагестана» Ринат Турабов сообщил, что с конца 2016 года корпорация участвует в федеральной программе по развитию СКФО.
Однако выяснилось, что в 2017 году, по некоторым показаниям, в финансовых отчетах финансово хозяйственной деятельности общества была продемонстрирована отрицательная динамика.
В результате заседания было принято решение о проведении в «корпорации развития Дагестана» аудита.
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