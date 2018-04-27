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Судостроительную корпорацию «Ак Барс» создали в Татарстане
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Судостроительную корпорацию «Ак Барс» создали в Татарстане 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новости судостроения
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Республика Татарстан/, 27 апреля. /ТАСС/. Судостроительную корпорацию на базе холдинговой компании «Ак Барс» создали в Татарстане. Возглавил ее гендиректор Зеленодольского завода имени А. М. Горького Ренат Мистахов, его представление коллективу состоялось в пятницу, передает корреспондент ТАСС.
В состав корпорации вошли профильные предприятия холдинговой компании «Ак Барс»: Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Казанский завод «Электроприбор», «Ак Барс металл», «Адриа винч Зеленодольск», «Волгататсудоремонт». Планируется, что в дальнейшем в состав корпорации войдут и другие предприятия и организации судостроительной направленности.
"Сегодня знаковый день для республики, начинает свою работу судостроительная корпорация «Ак Барс». Одним из главных звеньев корпорации выступит Зеленодольский завод имени Горького.
Ренат Искандерович Мистахов, успешно возглавлявший Зеленодольский завод имени Горького более восьми лет, сегодня в соответствии с решением совета директоров судостроительной компании «Ак Барс» назначен генеральным директором корпорации", — сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на церемонии представления руководителя корпорации.
Холдинговая компания «Ак Барс» — управляющая компания группы промышленных, строительных, сельскохозяйственных, пищевых, транспортных и торговых предприятий Татарстана, объединяет свыше 30 компаний.
Зеленодольский завод имени A. M. Горького — одно из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. За 120 лет работы завод построил более 1,5 тыс. морских и речных судов различных классов и назначений.
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