«Куда у вас пропала улица Заводская?»: репортаж с градсовета по новому кварталу на Металлургов

Сегодня Градостроительный совет Екатеринбурга одобрил новый квартал высотных домов на ВИЗе. По улице Металлургов от Заводской до Отрадной планируют построить дома до 30 этажей, то есть до 100 метров высотой.

Также там планируют паркинги, в которые будут встроены магазины. Плотность населения составит 412,5 человека на гектар. Обеспеченность жилым фондом — 30 «квадратов» на человека, население — 23 тысячи человек. Общая площадь рассматриваемого участка — 70 гектаров.

Новый район вдоль Металлургов собираются строить компании «Астра» и «Формула строительства» (ее участок — Репина — Викулова — Начдива Васильева, внутри него находится 41-я школа, которую хотят расширить до 1500 мест). Разрешение разработать проект планировки правой стороны Металлургов «Астра» получила еще в Минстрое

Председатель градсовета Михаил Вяткин отметил, что это лишь часть будущего района, который должен развиваться до ТРЦ «Радуга-Парк». Большую часть этой земли только предстоит выкупить у частных владельцев. За высотками вдоль Металлургов планируется разместить боле комфортную квартальную застройку. По общей планировке района «Астра» уже провела внутренний конкурс, и бюро «Гордеев-Демидов», выступающее на совете, в этом конкурсе победило.

В той части, которая прилегает к Металлургов, высотные здания переменной высотности и автопаркинги вынесены к трассе. Закрытые паркинги в стилобатных этажах должны играть в том числе роль шумозащиты. Парковки будут трех-пятиярусными, с эксплуатируемыми кровлями.

— Образ улицы Металлургов очень важен — Московский тракт является главным въездом в город, а с другой стороны улицы разместится городок ЭКСПО — даже если выставки не будет, то там в любом случае будет интересный проект, — отметил один из проектировщиков. По его словам, фасады домов пока не обозначены сознательно — сначала нужно разработать и утвердить саму концепцию.

Завкафедрой градостроительства УрГАХА Сергей Санок задался вопросом, не превратится ли Металлургов в проезд между техническими объектами (паркингами). Его заверили, что на первых-вторых этажах будут встроенные общественные объекты с благоустроенной пешеходной зоной.

— Я 50 лет назад заканчивал 41-ю школу, — отметил Михаил Вяткин. — Как в нее сейчас пройдут дети? Она [в рассматриваемом проекте] напоминает детский сад, зажатый внутри двора. Школу нарисовали, а подходов к ней не сделали. Куда пропала улица Заводская?

Архитекторы ответили, что вход будет один — со стороны Репина — Начдива Васильева, там планируется аллея к главному входу, но от нового района не планируется пешеходный проход — так как школа рассчитана на уже существующую застройку. Замначальника главархитектуры Сергей Косенко подтвердил, что новый район потребует новых школ.

Архитектор Евгений Трубецков спросил, какова идея новой застройки — на примере улицы Свердлова в Екатеринбурге и Арбата в Москве

— Улица Металлургов — это транспортная «река»; несмотря на шум, на трафик, это путь, это движение, и для нас объем этих ломаных паркингов — это скалистый берег, повороты на этом берегу вызывают некоторое оживление, а уже над ним — высотные дома, — ответил проектировщик.

Главный архитектор Андрей Молоков одобрил концепцию, а вот экс-главный архитектор области Григорий Мазаев охарактеризовал проект как «ужас» и «хаос»: по его мнению, нельзя проектировать улицу только с одной стороны, а композиция должна быть увязана с окружением.

— Высотный дом — это восклицательный знак. Нельзя все предложение написать восклицательными знаками. Ничего у вас не получится. Ощущение, что вы в школе не учились, — заявил он создателям проекта.

— Я считаю, что это правильный вариант, — отметил Михаил Вяткин. — Тут никогда не будет улицы Свердлова, это же внутригородская улица, по которой ходят только те, кто здесь живет, остальные едут и смотрят по сторонам. Здесь нужен свой подход — пусть у этой реки будут разные берега, здесь очень большие возможности для пластики фасадов, и это впоследствии используют архитекторы.

В ходе обсуждения ритмичную и несколько однообразную архитектуру высоток на Металлургов с легкой руки архитектора Трубецкова прозвали «собачьим вальсом».

Споры также вызвало новое «внутриквартальное» расположение 41-й школы: по мнению части экспертов, внутри жилого квартала ее располагать просто нельзя. Тем не менее концепцию приняли к разработке. В дальнейшем планируется рассмотреть проект планировки района.

Михаил Вяткин в заключение посоветовал «Формуле строительства» полностью пересмотреть часть района и разработать его вместе с той частью, которую делает «Астра».

— Ни одного хорошего слова о вашей застройке никто не сказал, — аргументировал он.