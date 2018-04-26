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В Тегеране призвали Иран, РФ и Китай принять общую стратегию противодействия политике США
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В Тегеране призвали Иран, РФ и Китай принять общую стратегию противодействия политике США 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 26 апреля. Секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ адмирал Али Шамхани призвал к принятию Ираном, Россией и Китаем единой стратегии по противодействию политике США. Об этом в четверг сообщило агентство IRNA.
"Тегеран, Москва и Пекин должны принять общую стратегию противодействия мерам Вашингтона, так как США внесли эти три страны в список угроз национальной безопасности", — заявил Шамхани.
Затронув вопросы борьбы с терроризмом, адмирал отметил, что экстремисты потеряли свои позиции в Ираке и Сирии. Он также напомнил о возможных рисках передислокации боевиков на территорию Афганистана. «В этом контексте сотрудничество между Ираном, Китаем, Россией, Пакистаном и Афганистаном необходимо для предотвращения распространения терроризма в регионе», — считает Шамхани.
IRNA отмечает, что данные темы обсуждались в ходе поездки Шамхани в Сочи. Там 25-26 апреля проходит международная встреча высоких представителей 118 стран, курирующих вопросы безопасности.
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