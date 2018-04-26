Демарш Паюк. Глава Чудово выступила против новгородского губернатора Никитина 

Первый звоночек
В марте в Чудовском районе был объявлен конкурс на должность главы. В комиссию поступила лишь одна заявка и та была не от действующей главы Ларисы Паюк. Местные жители, бизнесмены и общественность встали на защиту районной начальницы. После такого отклика Паюк 30 марта подала документы на конкурс, и тут началось.
В ряде новгородских СМИ стала появляться информация о якобы возбужденном уголовном деле, детали которого не раскрывались, и прокурорской проверке деятельности главый района. «Мне уже тогда стало понятно, что это заказ на меня. В конце 2017 года у меня в районе проводились различные проверки по линии ФСБ, УМВД и прокуратуры. Изымались документы, проверяли на что и как были потрачены деньги, выделенные на те же ремонты. Как итог — ничего не нашли», — рассказала Лариса Паюк «ФедералПресс».
20 апреля в своем блоге она сделала заявление, что сейчас ее кандидатуру пытаются «отжать» от выборов главы района. При этом она поблагодарила жителей района за поддержку, отметив, что о ее делах они могут судить сами.
ФОК преткновения
Основные претензии, которые предъявляют Паюк, — недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и Дом культуры в поселке Краснофарфорный. Строительство ФОКа началось в июне 2017 года, а сдать объект нужно было в декабре, чтобы не пришлось возвращать федеральные деньги и платить штрафы. Примечательно, что заказчиком работ сделали администрацию Чудовского района, а не какой-то из профильных департаментов областного правительства.
Впрочем, суд перенес срок завершения строительства на июнь 2018 года. «Да, соглашение между министерством спорта и областью предусматривает штрафные санкции в размере 10 процентов от субсидии, хотя справедливости ради хочется отметить, что субсидия выделена в размере 25 миллионов рублей, а значит и штраф не 5 миллионов рублей (такую сумму называли проправительственные СМИ), а 2,5 миллиона рублей. И во все времена областное руководство добивалось его неприменения и поддерживало муниципалитеты. Как мне помнится, ни один вновь строящийся объект в области не удавалось ввести в эксплуатацию в установленные сроки — везде были свои причины», — написала Паюк в своем блоге.
Ее слова о строительстве объектов в регионе имеет под собой основания. Если брать строительство ФОК, то в Великом Новгороде его строили 6 лет, а в Окуловке — семь. Оба объекта за это время получали дополнительное финансирование. Но ни мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, ни глава Окуловского района Сергей Кузьмин не лишились своих постов. Хотя стоит отметить, что Бобрышеву во время конфронтации с экс-губернатором Сергеем Митиным, ФОК ставился в упрек и даже был одним из оснований несостоявшегося импичмента, объявленного депутатами городской думы.
Что касается строительства ДК в поселке Краснофарфорный, то финансирование проекта в размере 30 млн рублей рассчитано на три года. Во время проведения работ, а здание построено в 1938 году, стены дали трещину. Поэтому работы пришлось остановить и искать нового подрядчика, чтобы произвести дополнительные работы по восстановлнию стен. До 1 мая эта работа должна завершиться и 4,1 млн рублей, выделенных в 2017 год, будут освоены.
Позицию правительства Новгородской области по этим вопросам обозначил вице-губернатор Евгений Богданов: «кто-то не доработал, а региональное правительство должно либо разруливать эту ситуацию, либо изыскивать деньги в своем бюджете. Еще раз повторяю: работать надо лучше».
Это не из-за выборов
Сама Паюк утверждает, что не знает причин недовольства региональных властей. «Подоплеки я не знаю, но с новым губернатором до конца прошлого года у меня не было никаких противоречий. Что случилось позже, мне неведомо. Потом начались проверки, я в день по три раза давала показания. Уверена, что за мной нет криминала и район развивается хорошо. По показателям социально-экономического развития в 2016 году, просто результаты работы по прошлому году еще не до конца подведены, мы находимся на втором месте после Великого Новгорода», — говорит она.
Новгородский политтехнолог Александр Власов в разговоре с «ФедералПресс» высказал мнение, что между Паюк и губернатором Андреем Никитиным есть личный конфликт. «У Ларисы Паюк многолетний опыт работы в органах власти Чудовского района, бизнесе, у нее свое видение, независимые суждение, и это проявлялось при прежнем губернаторе Сергее Митине. Такая независимая позиция, на мой взгляд, не может нравится нынешнему главе губернии Андрею Никитину. Считаю, что зря он решил убрать Паюк, так как в Чудовском районе она пользуется авторитетом», — сказал он.
«Вероятный кандидат в главы Николай Хатунцев для чудовцев чужой, да и в Парфинском районе он звезд с неба не хватал, не слышал о его успехах, полагаю, что и в Чудово он не сможет ничего сделать прорывного. Что касается итогов президентских выборов, то Чудовский район находится в аутсайдерах и были слухи, что Андрей Никитин будет менять глав тех муниципалитетов, где плохие результаты. Но тогда нужно снимать не только Паюк, но и других, по моему мнению, выборы президента не связаны с ситуацией в которой оказалась Лариса Витальевна. Плюс она не побоялась придать огласке эту ситуацию», — добавил Власов.
Кто в главы?
Выборы главы района в Чудово состоятся 3 мая. На столь пост одного из важных для области муниципалитетов претендует 7 человек. Среди них экс-мэр Чудово Андрей Александров, работник местного «Водоканала» Владимир Викторов, юрист Виталий Салмин, Лунев Сергей, безработный Сергей Максименко, глава Парфинского района Николай Хатунцев и сама Лариса Паюк.
Основная борьба развернется между Ларисой Паюк и Николаем Хатунцевым. «Мы встречались с Николаем Хатунцевым, он мне сказал, что ему предложили поучаствовать в конкурсе, якобы место освободилось, на что я ему ответила: извини, пока место занято. Я выступаю за конкурентную и честную борьбу», — действующая глава района «ФедералПресс».
Хатунцев ради участия в выборах в Чудовском районе отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы Парфинского района, где выборы пройдут 4 мая. В январе 2015 года депутаты Парфинской районной думы поставили ему за работу по итогам 2014 года неудовлетворительную оценку. Бывший вице-губернатор Новгородской области Владимир Варфоломеев, курирующий Парфинский район, тогда заявил, что район имеет хороший потенциал, а Хатунцев недостаточно инициативен и у него слабая управленческая команда и многие целевые показатели не выполнены.
Судьбу Чудовского района будут решать 10 местных депутатов и 10 членов комиссии, сформированных губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. «Я верю, что местные депутаты не ангажированы, в отличие от губернаторской квоты, и будут принимать взвешенное решение — ведь им здесь жить», — заключила Паюк.