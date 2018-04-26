Демарш Паюк. Глава Чудово выступила против новгородского губернатора Никитина

Первый звоночек

В марте в Чудовском районе был объявлен конкурс на должность главы. В комиссию поступила лишь одна заявка и та была не от действующей главы Ларисы Паюк. Местные жители, бизнесмены и общественность встали на защиту районной начальницы. После такого отклика Паюк 30 марта подала документы на конкурс, и тут началось.

УМВД и В ряде новгородских СМИ стала появляться информация о якобы возбужденном уголовном деле, детали которого не раскрывались, и прокурорской проверке деятельности главый района. «Мне уже тогда стало понятно, что это заказ на меня. В конце 2017 года у меня в районе проводились различные проверки по линии ФСБ прокуратуры . Изымались документы, проверяли на что и как были потрачены деньги, выделенные на те же ремонты. Как итог — ничего не нашли», — рассказала Лариса Паюк «ФедералПресс»

20 апреля в своем блоге она сделала заявление, что сейчас ее кандидатуру пытаются «отжать» от выборов главы района. При этом она поблагодарила жителей района за поддержку, отметив, что о ее делах они могут судить сами.

ФОК преткновения

Основные претензии, которые предъявляют Паюк, — недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и Дом культуры в поселке Краснофарфорный. Строительство ФОКа началось в июне 2017 года, а сдать объект нужно было в декабре, чтобы не пришлось возвращать федеральные деньги и платить штрафы. Примечательно, что заказчиком работ сделали администрацию Чудовского района, а не какой-то из профильных департаментов областного правительства.

Впрочем, суд перенес срок завершения строительства на июнь 2018 года. «Да, соглашение между министерством спорта и областью предусматривает штрафные санкции в размере 10 процентов от субсидии, хотя справедливости ради хочется отметить, что субсидия выделена в размере 25 миллионов рублей, а значит и штраф не 5 миллионов рублей (такую сумму называли проправительственные СМИ), а 2,5 миллиона рублей. И во все времена областное руководство добивалось его неприменения и поддерживало муниципалитеты. Как мне помнится, ни один вновь строящийся объект в области не удавалось ввести в эксплуатацию в установленные сроки — везде были свои причины», — написала Паюк в своем блоге.

Ее слова о строительстве объектов в регионе имеет под собой основания. Если брать строительство ФОК, то в Великом Новгороде его строили 6 лет, а в Окуловке — семь. Оба объекта за это время получали дополнительное финансирование. Но ни мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев , ни глава Окуловского района Сергей Кузьмин не лишились своих постов. Хотя стоит отметить, что Бобрышеву во время конфронтации с экс-губернатором Сергеем Митиным , ФОК ставился в упрек и даже был одним из оснований несостоявшегося импичмента, объявленного депутатами городской думы.

Что касается строительства ДК в поселке Краснофарфорный, то финансирование проекта в размере 30 млн рублей рассчитано на три года. Во время проведения работ, а здание построено в 1938 году, стены дали трещину. Поэтому работы пришлось остановить и искать нового подрядчика, чтобы произвести дополнительные работы по восстановлнию стен. До 1 мая эта работа должна завершиться и 4,1 млн рублей, выделенных в 2017 год, будут освоены.

Позицию правительства Новгородской области по этим вопросам обозначил вице-губернатор Евгений Богданов : «кто-то не доработал, а региональное правительство должно либо разруливать эту ситуацию, либо изыскивать деньги в своем бюджете. Еще раз повторяю: работать надо лучше».

Это не из-за выборов

Сама Паюк утверждает, что не знает причин недовольства региональных властей. «Подоплеки я не знаю, но с новым губернатором до конца прошлого года у меня не было никаких противоречий. Что случилось позже, мне неведомо. Потом начались проверки, я в день по три раза давала показания. Уверена, что за мной нет криминала и район развивается хорошо. По показателям социально-экономического развития в 2016 году, просто результаты работы по прошлому году еще не до конца подведены, мы находимся на втором месте после Великого Новгорода», — говорит она.

Новгородский политтехнолог Александр Власов в разговоре с «ФедералПресс» высказал мнение, что между Паюк и губернатором Андреем Никитиным есть личный конфликт. «У Ларисы Паюк многолетний опыт работы в органах власти Чудовского района, бизнесе, у нее свое видение, независимые суждение, и это проявлялось при прежнем губернаторе Сергее Митине. Такая независимая позиция, на мой взгляд, не может нравится нынешнему главе губернии Андрею Никитину. Считаю, что зря он решил убрать Паюк, так как в Чудовском районе она пользуется авторитетом», — сказал он.

«Вероятный кандидат в главы Николай Хатунцев для чудовцев чужой, да и в Парфинском районе он звезд с неба не хватал, не слышал о его успехах, полагаю, что и в Чудово он не сможет ничего сделать прорывного. Что касается итогов президентских выборов, то Чудовский район находится в аутсайдерах и были слухи, что Андрей Никитин будет менять глав тех муниципалитетов, где плохие результаты. Но тогда нужно снимать не только Паюк, но и других, по моему мнению, выборы президента не связаны с ситуацией в которой оказалась Лариса Витальевна. Плюс она не побоялась придать огласке эту ситуацию», — добавил Власов.

Кто в главы?

Выборы главы района в Чудово состоятся 3 мая. На столь пост одного из важных для области муниципалитетов претендует 7 человек. Среди них экс-мэр Чудово Андрей Александров , работник местного «Водоканала» Владимир Викторов , юрист Виталий Салмин, Лунев Сергей, безработный Сергей Максименко , глава Парфинского района Николай Хатунцев и сама Лариса Паюк.

Основная борьба развернется между Ларисой Паюк и Николаем Хатунцевым. «Мы встречались с Николаем Хатунцевым, он мне сказал, что ему предложили поучаствовать в конкурсе, якобы место освободилось, на что я ему ответила: извини, пока место занято. Я выступаю за конкурентную и честную борьбу», — действующая глава района «ФедералПресс».

Хатунцев ради участия в выборах в Чудовском районе отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы Парфинского района, где выборы пройдут 4 мая. В январе 2015 года депутаты Парфинской районной думы поставили ему за работу по итогам 2014 года неудовлетворительную оценку. Бывший вице-губернатор Новгородской области Владимир Варфоломеев , курирующий Парфинский район, тогда заявил, что район имеет хороший потенциал, а Хатунцев недостаточно инициативен и у него слабая управленческая команда и многие целевые показатели не выполнены.

Судьбу Чудовского района будут решать 10 местных депутатов и 10 членов комиссии, сформированных губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. «Я верю, что местные депутаты не ангажированы, в отличие от губернаторской квоты, и будут принимать взвешенное решение — ведь им здесь жить», — заключила Паюк.