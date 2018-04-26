Благоустройством Рязани будет руководить Михаил Белькевич 

26 апреля, в соответствии с распоряжением администрации Рязани, на должность начальника управления благоустройства города назначен Михаил Белькевич, ранее руководивший муниципальным предприятием «Комплекс» (бани и сауны). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Руководить Дирекцией благоустройства города будет Андрей Шестопалов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления благоустройства.
Напомним, ранее возглавлявший управление благоустройства Рязани Владимир Луканцов назначен на должность заместителя главы администрации.