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Благоустройством Рязани будет руководить Михаил Белькевич
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Благоустройством Рязани будет руководить Михаил Белькевич 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: МедиаРязань
26 апреля, в соответствии с распоряжением администрации Рязани, на должность начальника управления благоустройства города назначен Михаил Белькевич, ранее руководивший муниципальным предприятием «Комплекс» (бани и сауны). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Руководить Дирекцией благоустройства города будет Андрей Шестопалов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления благоустройства.
Напомним, ранее возглавлявший управление благоустройства Рязани Владимир Луканцов назначен на должность заместителя главы администрации.
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