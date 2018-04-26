Ученые рассказали о папуасских кинжалах из человеческих костей

Как рассказали ученые, до начала двадцатого века папуасы делали кинжалы из костей казуара и человеческих бедренных костей. Использовались они для разных целей.

Физики измерили плотность костяных кинжалов и подтвердили версию антропологов о том, что кинжалы из кости казуара были более утилитарными. Такое оружие очень прочное и устойчивое к изгибу.

Кинжалы охотники делали только из костей казуара, убитого собственноручно: эти птицы крайне злобные и воинственные, так что кинжалы из их кости были доказательством маскулинности.

Кинжалы из человеческих костей также носились ради социального престижа, но были более символичны. Их делали более толстыми и неудобными для работы, но зато такое оружие невероятно поднимало своего носителя в глазах соплеменников.

Костяные кинжалы, как сообщают антропологи, использовались для убийства врагов или добивания раненых. Кроме того, таким оружием папуасы любили калечить противника так, чтобы он не мог убежать: протыкали тазобедренный сустав, колено или лодыжку. Потом человек становился едой.