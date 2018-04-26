Безопасность банкоматов и платежных терминалов проверяют перед ЧМ-2018 

Российские банки начали подготовку банкоматных сетей и POS-терминалов к повышенным нагрузкам в период проведения чемпионата мира по футболу. Аппараты оснащают антискимминговым оборудованием и проверяют на наличие посторонних устройств. Некоторые банки создают бригады оперативного обслуживания. Меры предпринимаются в связи с возможной активизацией кибермошенников.
В Банке России отметили готовность к наплыву туристов. Там рассказали, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере внимательно следит за ситуацией. Все необходимые рекомендации на время турнира были доведены до банков.
Регулятор посоветовал кредитным организациям устанавливать банкоматы в хорошо освещенных местах и по возможности оснащать их сигнализацией. Все устройства советуют проверять на наличие повреждений и изменений в их внешнем виде. Порты нужно блокировать, чтобы исключить подключение внешних устройств.
Гражданам ФинЦЕРТ рекомендует не передавать свои карты посторонним и выбирать аппараты в безопасных местах. Не следует использовать устройства, запрашивающие пин-код для входа в помещение, сообщает газета «Известия».
МКБ начал дополнительную инвентаризацию POS-терминалов, а "Альфа-банк" сосредоточится на обеспечении работоспособности банкоматов в городах ЧМ, защиту инфраструктуры усилили в Россельхозбанке.
Банк «Ак Барс» в период ЧМ-2018 введет постоянный контроль за банкоматами. Мобильные бригады будут быстро обслуживать аппараты по заявкам клиентов. МТС-банк установил на свои устройства антискимминговую защиту и застраховал все аппараты и деньги в них. Информирование клиентов о правилах безопасности при получении денег проводят "Глобэкс", Сбербанк и «Открытие».
Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге. Москва примет мундиаль сразу на двух стадионах.