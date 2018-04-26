Безопасность банкоматов и платежных терминалов проверяют перед ЧМ-2018

Российские банки начали подготовку банкоматных сетей и POS-терминалов к повышенным нагрузкам в период проведения чемпионата мира по футболу. Аппараты оснащают антискимминговым оборудованием и проверяют на наличие посторонних устройств. Некоторые банки создают бригады оперативного обслуживания. Меры предпринимаются в связи с возможной активизацией кибермошенников.

Банке России отметили готовность к наплыву туристов. Там рассказали, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере внимательно следит за ситуацией. Все необходимые рекомендации на время турнира были доведены до банков.

Регулятор посоветовал кредитным организациям устанавливать банкоматы в хорошо освещенных местах и по возможности оснащать их сигнализацией. Все устройства советуют проверять на наличие повреждений и изменений в их внешнем виде. Порты нужно блокировать, чтобы исключить подключение внешних устройств.

Гражданам ФинЦЕРТ рекомендует не передавать свои карты посторонним и выбирать аппараты в безопасных местах. Не следует использовать устройства, запрашивающие пин-код для входа в помещение, сообщает газета «Известия»

МКБ начал дополнительную инвентаризацию POS-терминалов, а "Альфа-банк" сосредоточится на обеспечении работоспособности банкоматов в городах ЧМ, защиту инфраструктуры усилили в Россельхозбанке

Банк «Ак Барс» в период ЧМ-2018 введет постоянный контроль за банкоматами. Мобильные бригады будут быстро обслуживать аппараты по заявкам клиентов. МТС-банк установил на свои устройства антискимминговую защиту и застраховал все аппараты и деньги в них. Информирование клиентов о правилах безопасности при получении денег проводят "Глобэкс" Сбербанк и «Открытие».