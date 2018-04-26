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Полицейские Ханты-Мансийска встретились с представителями национальных диаспор
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Полицейские Ханты-Мансийска встретились с представителями национальных диаспор 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 48 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Поводом для встречи послужила подготовка к проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню весны и труда и Дню Победы.
На встрече присутствовали представители азербайджанской, таджикской и армянской диаспор. Начальник отдела по вопросам миграции МОМВД России «Ханты-Мансийский» подполковник полиции Ольга Моисеева и заместитель начальника полиции по оперативной работе Алексей Сидоров напомнили присутствующим о правилах пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан.
Ольга Моисеева попросила руководителей диаспор отнестись внимательнее к проблемам своих соотечественников: «В некоторых семьях имеются проблемы, связанные не только с законодательством, но и личностные, семейные. Ваша задача выявлять такие семьи, проводить с ними работу, в том числе психологическую. Зачастую у вновь прибывших в Россию иностранцев существует языковой барьер. И здесь без вашей помощи в законодательстве Российской Федерации им будет не просто разобраться».
Алексей Сидоров попросил представителей диаспор провести разъяснительную беседу среди земляков на тему профилактики мошенничества. Для наглядности полицейские раздали памятки «Осторожно: мошенники!».
«Объединив наши усилия, мы можем противостоять пропаганде ксенофобии в обществе, в профилактике преступлений и правонарушений с участием иностранных граждан, а так же мошенничеству, жертвами которого становятся люди разных национальностей».
Итогом встречи стала договоренность о проведении консультаций для иностранных граждан с разъяснением российского законодательства, с привлечением к этой работе представителей других учреждений и ведомств, оказывающих услуги по миграционному учету и оформлению документов для иностранцев.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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