Полицейские Ханты-Мансийска встретились с представителями национальных диаспор

Поводом для встречи послужила подготовка к проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню весны и труда и Дню Победы.

На встрече присутствовали представители азербайджанской, таджикской и армянской диаспор. Начальник отдела по вопросам миграции МОМВД России «Ханты-Мансийский» подполковник полиции Ольга Моисеева и заместитель начальника полиции по оперативной работе Алексей Сидоров напомнили присутствующим о правилах пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан.

Ольга Моисеева попросила руководителей диаспор отнестись внимательнее к проблемам своих соотечественников: «В некоторых семьях имеются проблемы, связанные не только с законодательством, но и личностные, семейные. Ваша задача выявлять такие семьи, проводить с ними работу, в том числе психологическую. Зачастую у вновь прибывших в Россию иностранцев существует языковой барьер. И здесь без вашей помощи в законодательстве Российской Федерации им будет не просто разобраться».

Алексей Сидоров попросил представителей диаспор провести разъяснительную беседу среди земляков на тему профилактики мошенничества. Для наглядности полицейские раздали памятки «Осторожно: мошенники!».

«Объединив наши усилия, мы можем противостоять пропаганде ксенофобии в обществе, в профилактике преступлений и правонарушений с участием иностранных граждан, а так же мошенничеству, жертвами которого становятся люди разных национальностей».

Итогом встречи стала договоренность о проведении консультаций для иностранных граждан с разъяснением российского законодательства, с привлечением к этой работе представителей других учреждений и ведомств, оказывающих услуги по миграционному учету и оформлению документов для иностранцев.