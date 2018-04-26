Ещё
СК: на берегу воронежского водохранилища обнаружили человеческие останки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК: на берегу воронежского водохранилища обнаружили человеческие останки 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
На берегу воронежского водохранилища обнаружили части человеческого тела, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 26 апреля.
19 апреля местный житель увидел на берегу водохранилища, в районе дамбы Чернавского моста, часть голени человека. А 25 апреля в районе строящегося торгового центра «Европа» также на берегу водоема увидели фрагменты грудной клетки и ноги человека.
«Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установления личности погибшего и лица, совершившего данное преступление», — сообщили в ведомстве.
АиФ: последние новости
Стало известно, когда начнут отключать отопление в Липецке Освобождаем помещение! Белгородцев выселяют из заводского общежития Липчан лишат на день электричества и воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США64
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель214
Глава МЧС ответил Михалкову233
Назван доход говорившей с Путиным звезды16
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»124
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение