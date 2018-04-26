СК: на берегу воронежского водохранилища обнаружили человеческие останки

На берегу воронежского водохранилища обнаружили части человеческого тела, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 26 апреля.

19 апреля местный житель увидел на берегу водохранилища, в районе дамбы Чернавского моста, часть голени человека. А 25 апреля в районе строящегося торгового центра «Европа» также на берегу водоема увидели фрагменты грудной клетки и ноги человека.

«Выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установления личности погибшего и лица, совершившего данное преступление», — сообщили в ведомстве.