Красноярск серьёзно обновит своё освещение 

«Реестр потребностей» в краевой столице формируется исходя из жалоб и обращений граждан. В этом году в него попало 19 участков, которым необходимо искусственное освещение. В списке несколько крупных улиц, а также междворовые пространства, пешеходные дорожки и проезды.
Так, работы в нынешнем сезоне будут проведены по следующим адресам:
— ул. Кишиневская от ул. Говорова до ул. Львовская и от ул. Энергетиков до ул. Б. Хмельницкого
— ул. Борисевича от ост. «Сады» до ост. «Верхняя Базаиха»
— 2-я транспортная развязка в мкр. Солнечный
— ул. Лесопарковая
— проезд от ул. Глинки, 1д до ул. Дружба № 2б (Березовка)
— ул. Глинки от дома № 1ж до административной границы г. Красноярска с Березовским районом
— ул. Б. Хмельницкого
— ул. Верхняя
— ул. Томская
— ул. Тамбовская от дома № 21 до дома № 31 — проезд от дома № 2д по ул. Айвазовского до дома № 68а по ул. Рейдовая
— ул. Фестивальная от дома № 28а по ул. 26 Бакинских комиссаров до ул. Солнечная
— пр. Комсомольский от ул. 9 Мая до ул. Светлогорской
— ул. Вавилова
— ул. Мичурина, 39, 41, 43, ул. Павлова, 5 — ул. Ладо Кецховели, 69 — ул. Львовская от дома 53 до домов 30, 32 — ул. Стрелочная
— ул. Воронова в створе улиц Рокосовского / Ястынская
Все оборудование будет энергосберегающим, а доступное для горожан — антивандальным.