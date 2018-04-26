Красноярск серьёзно обновит своё освещение

«Реестр потребностей» в краевой столице формируется исходя из жалоб и обращений граждан. В этом году в него попало 19 участков, которым необходимо искусственное освещение. В списке несколько крупных улиц, а также междворовые пространства, пешеходные дорожки и проезды.

Так, работы в нынешнем сезоне будут проведены по следующим адресам:

— ул. Кишиневская от ул. Говорова до ул. Львовская и от ул. Энергетиков до ул. Б. Хмельницкого

— ул. Борисевича от ост. «Сады» до ост. «Верхняя Базаиха»

— 2-я транспортная развязка в мкр. Солнечный

— ул. Лесопарковая

— проезд от ул. Глинки, 1д до ул. Дружба № 2б (Березовка)

— ул. Глинки от дома № 1ж до административной границы г. Красноярска с Березовским районом

— ул. Б. Хмельницкого

— ул. Верхняя

— ул. Томская

— ул. Тамбовская от дома № 21 до дома № 31 — проезд от дома № 2д по ул. Айвазовского до дома № 68а по ул. Рейдовая

— ул. Фестивальная от дома № 28а по ул. 26 Бакинских комиссаров до ул. Солнечная

— пр. Комсомольский от ул. 9 Мая до ул. Светлогорской

— ул. Вавилова

— ул. Мичурина, 39, 41, 43, ул. Павлова, 5 — ул. Ладо Кецховели, 69 — ул. Львовская от дома 53 до домов 30, 32 — ул. Стрелочная

— ул. Воронова в створе улиц Рокосовского / Ястынская

Все оборудование будет энергосберегающим, а доступное для горожан — антивандальным.