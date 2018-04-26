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МОЭСК заявила о готовности к пожароопасному и грозовому периодам
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МОЭСК заявила о готовности к пожароопасному и грозовому периодам 

Агентство «Москва» 1 час назад
Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) готовы к пожароопасному и грозовому периодам, сообщили в пресс-службе компании.
«ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») полностью готово обеспечить надежное и качественное энергоснабжение потребителей столичного региона в грозовой и пожароопасный периоды. Подготовка к работе в периоды гроз и высоких температур стартовала в апреле. Активная реализация комплекса профилактических мероприятий будет продолжаться до середины октября», — говорится в сообщении.
Как уточняется, во всех филиалах компании приняты меры, направленные на защиту оборудования от воздействия атмосферных перенапряжений. Энергетики производят плановый осмотр подстанций, переходных пунктов и линий электропередачи. При этом особое внимание уделяется состоянию молниезащиты (заземляющие устройства, стержневые и тросовые молниеотводы, защитные аппараты) и ее соответствию требованиям нормативно-технической документации. Проверяется состояние изоляции в районах с загрязненной атмосферой, выполняется диагностический контроль оборудования под рабочим напряжением.
«С целью снижения аварийных случаев в ПАО «МОЭСК» проводится диагностика изоляции воздушных линий методом ультрафиолетового контроля. Он позволяет оперативно решить задачу определения мест возникновения развивающихся дефектов и своевременно устранить их. Для повышения надежности работы электрооборудования в грозовой период в рамках реализации ремонтной программы компании в текущем году энергетиками будет заменено более 98 км грозотроса ВЛ 110-220 кВ (из них 91 км — на территории Подмосковья), свыше 16 тыс. изоляторов (12 тыс. 222 штуки — в Подмосковье), более 900 контуров заземления опор», — отметили в пресс-слжубе.
Там также добавили, что энергетиками проводится большая работа по предупреждению технологических нарушений во время пожароопасного периода. Так, проводится окапывание земли вокруг наполненного маслом оборудования и кабельных каналов. На регулярной основе осуществляется противопожарное обследование подведомственных объектов и постоянный контроль за работоспособностью систем противопожарных защиты и водопровода. Проверяется наличие и состояние первичных средств пожаротушения зданий и сооружений, автомобилей оперативно-выездных бригад.
«Также большое значение в профилактике пожаров имеет расчистка трасс воздушных линий и уборка порубочных остатков. От деревьев, кустарников и сухостоя в этом году в столичном регионе МОЭСК расчистит более 2 тыс. 890 км просек возле воздушных линий напряжением 0,4-10 и 35-220 кВ», — подчеркнули в пресс-службе.
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