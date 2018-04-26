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Страны ОДКБ планируют в 2018 году провести операцию «Наемник»
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Страны ОДКБ планируют в 2018 году провести операцию «Наемник» 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
АЛМА-АТА, 26 апр — РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут в 2018 году начать проведение операции «Наемник» с целью выявления граждан, возвращающихся из зон боевых действий после участия в деятельности террористических организаций, сообщил в четверг заместитель генсека организации Валерий Семериков.
"Сейчас потоки с Ближнего и Среднего Востока на территорию наших государств увеличились. Те, которые участвовали в международных террористических организациях, сейчас под видом мигрантов на территорию наших государств (возвращаются). Мы планируем одновременно (с ежегодной операцией «Нелегал» — ред.) провести операцию «Наемник», — сказал он журналистам в Алма-Ате.
По его словам, в настоящее время готовится нормативная база для проведения этой операции. Решение о ее проведении будет принято главами стран-участниц ОДКБ.
"Когда мы полностью будем готовы, мы доложим главам наших государств, и они примут решение, когда ее провести. Но в 2018 году мы планируем однозначно ее провести", — заявил он.
В Алма-Ате 26-27 апреля проводятся 21-е заседание координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ, а также 22-е заседание совета руководителей миграционных органов государств-участников СНГ. В ходе мероприятий обсуждается миграционная ситуация в государствах-членах ОДКБ и СНГ.
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