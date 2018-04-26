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К Гофенберг пришли с обыском
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К Гофенберг пришли с обыском 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, Гофенберг ведет свой канал в мессенджере. В нем она «разоблачает» муниципальных чиновников и силовиков.
Как рассказал «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией, жалобу на Валентину Гоффенберг в правоохранительные органы подал один из «героев» ее постов.
По информации ряда СМИ, оперативные действия в квартире Гофенберг готовились три недели. Обыски проходят в рамках возбужденного по статье «Клевета» уголовного дела. Собеседник агентства утверждает, что у зампредседателя реготделения «Родины» изъяты документы, электронные носители, а также телефоны.
Корреспондент «ФедералПресс» попытался связаться с Гофенберг, но звонки сбрасывались. Несмотря на активность в соцсетях, никаких публикаций об обысках в своей квартире она не публиковала, последние записи сделаны накануне.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «ФедералПресс» сообщили, что комментарий предоставят позже.
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