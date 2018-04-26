К Гофенберг пришли с обыском

Напомним, Гофенберг ведет свой канал в мессенджере. В нем она «разоблачает» муниципальных чиновников и силовиков.

Как рассказал «ФедералПресс» источник, знакомый с ситуацией, жалобу на Валентину Гоффенберг в правоохранительные органы подал один из «героев» ее постов.

По информации ряда СМИ, оперативные действия в квартире Гофенберг готовились три недели. Обыски проходят в рамках возбужденного по статье «Клевета» уголовного дела. Собеседник агентства утверждает, что у зампредседателя реготделения «Родины» изъяты документы, электронные носители, а также телефоны.

Корреспондент «ФедералПресс» попытался связаться с Гофенберг, но звонки сбрасывались. Несмотря на активность в соцсетях, никаких публикаций об обысках в своей квартире она не публиковала, последние записи сделаны накануне.