Выслать нельзя оставить: злоключения африканских беженцев в Израиле

Правительство Израиля , похоже, загнало себя в тупик. На этот раз он парадоксальным образом не имеет никакого отношения к уже ставшему практически вечным палестино-израильскому противостоянию. Никак он не связан ни с кровавыми беспорядками на границе с сектором Газа, ни с решением американского лидера Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство, ни даже с проблемой палестинских беженцев.

Тупик этот возник из-за других беженцев — нелегалов из Африки, в основном Судана и Эритреи, сумевших проникнуть на территорию еврейского государства через границу с Египтом еще до того, как Израиль построил там герметичный забор c системами слежения. Биньямин Нетаньяху обещает решить вопрос оставшихся почти 50 тыс. африканцев, пытаясь, с одной стороны, выдворить беженцев так, чтобы не нарушать подписанных Израилем международных соглашений, а с другой — оставить часть нелегалов с тем, чтобы не растерять электоральную поддержку своего правого кабинета. Задача усидеть на двух стульях, выставленных на расходящихся разными курсами лодках, порождает странные кульбиты и перевертыши, запускающие круги возмущения по всей поверхности политического водоема.

Очень странные дела

В апреле накал страстей вокруг проблемы африканских беженцев в Израиле достиг беспрецедентных масштабов. Последним актом этой странной пьесы стало уведомление правительства Израиля в адрес Высшего суда справедливости о том, что план депортации нелегальных мигрантов отменяется.

В январе 2018 года власти страны заявили о намерении реализовывать программу по высылке беженцев в третье государство с выплатой за добровольный выезд единовременного пособия в $3,5 тыс. По сообщениям израильских СМИ, принимать мигрантов изначально согласились Руанда Уганда , но власти этих стран официально не подтвердили существование такой сделки. В связи с этим все ордера на депортацию, выданные нелегалам из Судана и Эритреи с начала 2018 года, были аннулированы. Одновременно Нетаньяху и министр внутренних дел Израиля приняли решение о повторном открытии лагеря для беженцев из Африки «Холот», который был торжественно закрыт несколько месяцев назад под обещания депортировать всех нелегалов.

События конца апреля оказались закономерным продолжением странной фуги начала месяца, участниками которой стали правительство Израиля и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Так, 2 апреля Нетаньяху сначала заявил о достижении соглашения с УВКБ по переселению тысяч африканских мигрантов из еврейского государства в страны Запада. Однако вечером того же дня он заявил о приостановке реализации договоренности, а утром 3 апреля полностью отменил сделку с ООН. До этого канцелярия Нетаньяху успела сообщить, что соглашение с УВКБ предусматривает переселение 16 250 находящихся в еврейском государстве африканских беженцев в страны Запада, а еще такое же количество нелегальных мигрантов должно было поэтапно интегрироваться в израильское общество, что вызвало резкие протесты со стороны как противников, так и сторонников израильского премьера.

Теперь у правительства Израиля, судя по всему, закончились идеи и отсутствуют свежие планы решения проблемы нелегалов из Судана и Эритреи. В соответствии с международными конвенциями, в которых участвует и Тель-Авив, выслать мигрантов обратно в их страны невозможно, так как это бы представляло угрозу для их жизней.

Этическая дилемма

Для израильтян проблема африканских беженцев поднимает под яркий свет софитов комплексную этическую дилемму. Большинство израильтян сами являются мигрантами либо их потомками, сохраняющими память гонимого народа. Это рождает ощущение морального долга перед беженцами из ряда районов Африки, которые в наши дни оказались в ситуации, когда бежать из своей страны лучше, чем оставаться в ней. Вместе с тем перед израильтянами стоит задача сохранения еврейского характера своего государства.

Проблема африканских беженцев давно уже стала не только законодательной, но и политической задачей, расколовшей пополам израильское общество. Практически еженедельно в Тель-Авиве и Иерусалиме проходят митинги как сторонников немедленной депортации беженцев, так и приверженцев более гуманного решения этой проблемы. В пользу интеграции африканских нелегалов уже высказались известные израильские интеллектуалы, такие как Амос Оз Давид Гроссман , известнейшие израильские врачи, представители творческой интеллигенции. Возникло даже движение людей, готовых принять и скрывать беженцев у себя дома в случае, если государство начнет их насильственную депортацию. С другой стороны, жители южных районов Тель-Авива в районе центральной автобусной станции, где компактно разместились (судя по всему, на длительное проживание) полтора десятка тысяч африканских мигрантов, готовы на протесты любой жесткости в отношении властей страны и города с тем, чтобы заставить освободить их район от нелегалов.

Пока что ситуация вернулась практически точь-в-точь в стартовую позицию, где она находилась более года назад. Правительство пытается пополнить запас идей и опций по решению начинающей ржаветь проблемы, но, очевидно, сталкивается с реальностью, которая не дает пространства для маневра. Беженцы, ранее уже получившие уведомления о депортации, теперь могут порвать эти бумажки и вернуться обратно на улицы южных районов Тель-Авива. У Израиля, похоже, прямо на наших глазах рождается еще одна неразрешимая проблема.