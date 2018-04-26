Инициатива снизу. Проекты ямальского общества воплощаются в жизнь

Сегодня, 26 апреля, в Салехарде заместитель губернатора ЯНАО , руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь публично отчиталась о работе аппарата и подведомственных структур. В открытом заседании Общественного совета при аппарате губернатора участвовали члены общественных советов и представители Общественной палаты ЯНАО.

На Ямале такое мероприятие проводят во второй раз. Решение о том, чтобы оно стало традиционным, приняли в прошлом году члены Общественного совета на таком же публичном отчете.

«Для нас эта встреча очень важна, мы проводим её в рамках проекта «Чиновник открытый» Концепции государственной гражданской службы ЯНАО», — отметила Наталия Фиголь.

По её мнению, любые проекты и преобразования должны быть направлены на решения вопросов конкретного человека, то есть во главу угла должен быть поставлен человек.

«Мы благодарны активным гражданам, которые помогают определить какие приоритеты, проекты и меры поддержки наиболее актуальны и востребованы сегодня», — подчеркнула руководитель аппарата главы региона. Она надеется, что диалог будет продуктивным и будет способствовать дальнейшему совершенствованию и развитию.

Наталия Фиголь представила развёрнутую информацию о деятельности нормативно-правового регулирования, отметив, что за четыре года ямальская сторона участвовала в процедуре согласования около 3700 федеральных документов. В настоящее время в округе действует более 1,5 тысяч законов и более 11 тысяч подзаконных правовых актов, которые охватывают все стороны жизни. В 2017 году принято около трёх тысяч документов, в их числе 125 окружных законов. Каждый четвёртый документ на Ямале принят в социально значимой сфере.

По словам заместителя губернатора ЯНАО, ямальские инициативы становятся проектами, а потом и законами. Так, решен вопрос об усыновлении детей представителями коренных народов ведущих традиционный образ жизни. В 2017 году приняли Федеральный закон, внесший изменения в 122 статью Семейного кодекса РФ

«Это изменение было внесено в результате того, что с таким предложением обратились представители общественной организации Тазовского объединения «Ямал — потомкам». Также это касается и мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов», — сказала Наталия Фиголь.