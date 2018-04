ĞšÑ€Ğ°Ñ�Ğ¸Ğ²Ğ°Ñ� Ğ¿Ğ¾Ğ¿Ğ° Ğ¸Ğ»Ğ¸ Ğ´ÑƒÑˆĞ°? 5 Ñ„Ğ¸Ğ»ÑŒĞ¼Ğ¾Ğ² Ğ¾ Ñ‚Ğ¾Ğ¼, Ñ‡Ñ‚Ğ¾ Ğ²Ğ°Ğ¶Ğ½ĞµĞµ Ğ² Ğ¾Ñ‚Ğ½Ğ¾ÑˆĞµĞ½Ğ¸Ñ�Ñ… 

Кра�ива� попа или душа? 5 фильмов о том, что важнее в отношени�х

Ğš премьере на ivi комедии «Ğ¯ худеÑ�» мы Ñ�обрали еще неÑ�колько фильмов о полных Ğ»Ñ�Ğ´Ñ�Ñ…, которые почему-то уверены, что быть Ñ�чаÑ�тливыми в отношениÑ�Ñ… им мешаÑ�Ñ‚ лишние килограммы.

Я худе�

Парень бро�ает �н�, потому что она �лишком много е�т и от �того не очень �тильно �мотрит��. Девушка �начала заедает горе едой, но потом поддает�� на уговоры товарища по клубу обжор и начинает работать над �воим телом. Только в нем ли на �амом деле проблема?

Л�бовь зла

Shallow Hal, 2001

Х�л мечтает женить�� на идеальной девушке. Его мало �мущает, что �ам он далек от идеала и кра�отки не �пешат бро�ать�� ему на ше�. К �ча�ть�, �лучайный попутчик в лифте без разрешени� вз�л и на�троил его на то, чтобы видеть и�тинну� кра�оту, а не внешн��. Теперь его лучший друг диву дает��, на каких женщин западает бывший привереда.

Чокнутый профе��ор

The Nutty Professor, 1996

Тол�тенный профе��ор Шерман Кламп в каче�тве хобби занимает�� изобретением лекар�тва дл� похудени�. Когда �т�ндап-комик �меет�� над ве�ом профе��ора при девушке, в котору� тот вл�блен, он �гор�ча принимает тройну� дозу �надобь�, не прошедшего клиниче�ких и�пытаний.

У зеркала два лица

The Mirror Has Two Faces, 1996

ПрофеÑ�Ñ�ор КолумбийÑ�кого универÑ�итета Грегори Ларкин Ñ�читает, что отношениÑ�, оÑ�нованные на Ñ�екÑ�е, ему не подходÑ�Ñ‚, поÑ�тому вÑ�тупает в брак Ñ� профеÑ�Ñ�ором литературы, невзрачной, полноватой женщиной, надеÑ�Ñ�ÑŒ на чиÑ�то интеллектуальнуÑ� близоÑ�Ñ‚ÑŒ. Ğ�днако оказываетÑ�Ñ�, что их виды на будущее немного различаÑ�Ñ‚Ñ�Ñ� — жена хочет Ñ�траÑ�ти, так что однажды, пока муж в командировке, беретÑ�Ñ� Ğ·Ğ° дело преображениÑ� Ñ�ебÑ�.

Дневник Бриджит Джон�

Bridget Jones’s Diary, 2001

Ğ�Ñ�троумнаÑ�, обаÑ�тельнаÑ�, но немного пышечка Бриджет ведет довольно неÑ�обранный образ жизни. Ей 31, и ее беÑ�покоит отÑ�утÑ�твие мужа, детей и вÑ�его, что положено уÑ�пешной британÑ�кой леди в ее возраÑ�те. Ğ�на грешит на отÑ�утÑ�твие талии, но иÑ�тинный виновник — личные предубеждениÑ�.